Congo-Kinshasa: L'ONU investit 473 millions USD dans des projets sociaux en 2025

Le système des Nations unies a déclaré avoir investi 473 millions de dollars américains dans la mise en oeuvre de plusieurs projets sociaux en République démocratique du Congo au cours de l'année 2025.

Ces chiffres ont été présentés mercredi 15 juillet 2026 à Kinshasa lors de la présentation du rapport du Cadre de coopération pour le développement durable (CCDD).

Secteurs concernés

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L'intervention du système des Nations unies a concerné plusieurs secteurs, notamment :

l'emploi

la gouvernance

la protection sociale

la production de données

le climat

l'inclusion

le renforcement des institutions nationales.

Au cours de l'année 2025, l'ONU a accompagné le développement des compétences, l'entrepreneuriat, l'accès aux services financiers ainsi que le renforcement des chaînes de valeur productives, en particulier au bénéfice des communautés vulnérables.

Plus de 31 400 emplois créés

Selon le rapport, ces actions ont permis la création d'environ 31 414 emplois et facilité l'accès de 110 683 personnes aux services financiers digitaux.

La même année, au moins 15 025 ménages ont intégré des mécanismes d'inclusion financière, tandis que 4 700 jeunes, femmes et acteurs communautaires ont bénéficié de formations pour l'emploi.

Le coordonnateur résident et humanitaire intérimaire du système des Nations unies en RDC, Damien Mama, s'est félicité de la contribution de l'organisation au renforcement de l'État de droit, à la modernisation de l'administration publique et à l'amélioration de l'accès à l'identité légale.

Seulement 35 % des besoins couverts

Dans l'ensemble, le rapport indique que la mobilisation des ressources demeure modérée, avec seulement 35 % des besoins couverts sur un montant total estimé à 1,35 milliard de dollars américains.

Toutefois, la performance financière observée traduit une dynamique jugée encourageante. Le document souligne néanmoins la nécessité d'optimiser davantage l'allocation des ressources et d'accélérer leur mise en oeuvre afin d'en maximiser les effets.