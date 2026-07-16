Gabon: Deuxième Rapport d'Examen National Volontaire - Le pays a défendu les avancées réalisées sur cinq ODD prioritaires à l'ONU

Le Gabon a présenté ce mardi son deuxième Rapport d'Examen National Volontaire sur les Objectifs de Développement Durable. La cérémonie s'est tenue au siège des Nations Unies, dans le cadre du Forum politique de haut niveau pour le développement durable.

C'est Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, qui a porté la voix du Gabon aux Nations Unies. Dans son intervention, elle a estimé que le pays entre dans "une étape décisive de son développement".

"Sous l'impulsion des plus hautes autorités, en tête desquelles, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, notre pays s'est engagé dans une nouvelle trajectoire, fondée sur une gouvernance rénovée, une croissance plus inclusive et durable, ainsi qu'une action publique davantage orientée vers les résultats", a-t-elle déclaré.

Un exercice de transparence

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Pour la ministre de la Planification et de la Prospective, cet Examen National Volontaire 2026 s'inscrit dans une logique de redevabilité. "Il traduit notre volonté d'évaluer avec transparence, les progrès accomplis, mais aussi, de partager les défis auxquels nous demeurons confrontés. Car le développement durable est avant tout, un exercice d'apprentissage collectif, qui exige lucidité, responsabilité et coopération", a-t-elle souligné.

Le rapport s'aligne sur deux cadres de référence nationaux : la Vision Gabon 2050 et le Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030, PNCD.

Cinq ODD au coeur des priorités

Le document met en lumière les progrès du Gabon sur cinq ODD considérés comme essentiels pour la transformation du pays :

ODD 6 : Eau propre et assainissement

ODD 7 : Énergie propre et d'un coût abordable

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructures

ODD 11 : Villes et communautés durables

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

Selon Louise Pierrette Mvono, cet examen permet non seulement de mesurer "le chemin parcouru", mais surtout "d'identifier avec lucidité, les actions à accélérer pour atteindre les Objectifs de Développement Durable et concrétiser les ambitions du PNCD 2026-2030".

Le rapport gabonais a été salué par les délégations présentes. Il place désormais le gouvernement devant l'exigence de traduire ces engagements en résultats concrets sur le terrain.