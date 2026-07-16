Ile Maurice: «National Initiative for Civic Education» - Un programme pour apprendre aux jeunes à mieux vivre ensemble

Le gouvernement souhaite relancer le projet «National Initiative for Civic Education» (NICE). Annoncé dans le Budget 2026-2027 par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ce programme a pour objectif d'aider les jeunes à développer de bonnes valeurs, le respect des autres et le sens des responsabilités. Mis en place une première fois en 2012, le projet avait été stoppé. Quatorze ans plus tard, il fera son retour dans les écoles sur une base pilote, dès le mois de novembre. Nous t'en disons plus.

NICE signifie National Initiative for Civic Education. Ce programme ne remplace pas les matières enseignées en classe. Il vient les compléter en apprenant aux élèves des valeurs importantes qui les aideront dans leur vie quotidienne.

Le gouvernement estime qu'il ne suffit pas de bien réussir en mathématiques, en français ou en sciences. Les enfants doivent aussi apprendre à devenir des citoyens responsables, respectueux et solidaires.

Selon le Premier ministre, cette initiative fait partie d'une vision plus large qui place l'éducation, les valeurs humaines et le développement personnel au coeur du progrès du pays.

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Pourquoi cette relance ?

Le gouvernement explique que la société fait face à plusieurs défis, notamment le manque de discipline, les comportements irrespectueux et les violences, en particulier envers les femmes.

Le Premier ministre insiste sur l'importance de changer certaines mentalités dès le plus jeune âge. Il estime que les filles doivent connaître leurs droits, mais que les garçons doivent également apprendre à les respecter afin de construire une société fondée sur l'égalité et le respect.

Le programme NICE devra donc aider les jeunes à adopter de bonnes attitudes dès leur plus jeune âge.

Les valeurs véhiculées

Le projet mettra l'accent sur plusieurs valeurs considérées comme essentielles :

· la discipline ;

· le civisme, c'est-à-dire le respect des règles de la vie en société ;

· le patriotisme et le sentiment d'appartenance à Maurice ;

· le respect des femmes ;

· le respect des différences culturelles et religieuses ;

· l'unité dans la diversité ;

· la protection de l'environnement ;

· le vivre-ensemble et la solidarité.

L'objectif est que les jeunes comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans la construction d'une société plus harmonieuse.

Lancement sur une base pilote en novembre

Avant d'être proposé à tous les élèves, le programme sera testé sur une base pilote. Le junior minister Fabrice David a annoncé que cette première phase débutera en novembre. Elle réunira 200 adolescents âgés de 13 à 15 ans, soit 100 garçons et 100 filles.

Pendant deux semaines, ces jeunes participeront à différentes activités destinées à leur apprendre les valeurs défendues par le programme NICE.

Le gouvernement utilisera cette phase pilote pour évaluer le fonctionnement du projet avant de l'étendre progressivement.

Une idée lancée il y a 14 ans

Le projet NICE n'est pas nouveau. Il avait été proposé en 2012 par Navin Ramgoolam afin de promouvoir le sentiment d'appartenance à la nation, la discipline, la cohésion sociale et le dialogue entre les différentes communautés du pays.

Cependant, après le changement de gouvernement, le programme a été abandonné et n'a jamais été mis en oeuvre à grande échelle.

Aujourd'hui, l'exécutif souhaite lui donner une nouvelle vie sous la responsabilité du Prime Minister's Office.

Plus qu'un simple programme scolaire

Pour le gouvernement, NICE ne consiste pas uniquement à apprendre des règles de bonne conduite. Le programme doit aussi renforcer le sentiment d'appartenance à la nation, encourager les jeunes à participer à la vie de leur communauté et promouvoir des valeurs démocratiques comme le respect des droits de chacun, l'égalité et la responsabilité.

En relançant ce projet, les autorités espèrent former une génération de jeunes capables de vivre ensemble dans le respect, de protéger leur environnement et de contribuer au développement du pays.