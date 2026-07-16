Sénégal: Poste de Directeur général de l'ARTP - Un appel à candidature lancé

16 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le gouvernement du Sénégal, après avoir procédé au recrutement par compétition des membres du Collège, lance un appel à candidature pour le poste de Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). L'annonce a été faite à travers un avis dont une copie nous a été transmise jeudi.

La prise en charge optimale des missions « New Deal technologique » requiert, selon le gouvernement, la mobilisation d'un capital humain « hautement qualifié ».

« C'est dans cette perspective que le Gouvernement de la République du Sénégal, après avoir procédé au recrutement par compétition des membres du Collège, lance un appel à candidature pour le poste de Directeur général de l'ARTP. Cet appel est ouvert à tous les Sénégalais, conformément aux principes de transparence, d'égalité des chances et de mérite », informe le gouvernement à travers un avis d'appel à candidature reçu jeudi.

En fait, souligne le texte, dans le cadre de l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », le gouvernement entend faire des secteurs des Télécommunications et des Postes un levier stratégique de transformation systémique.

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Cette ambition portée par le « New Deal technologique » vise à faire du Sénégal un leader de la révolution numérique dans un contexte marqué par l'accélération des mutations technologiques. La régulation apparait ainsi comme un instrument nécessaire pour relever les nouveaux défis dans les secteurs des Télécommunications et des Postes.

« Dans ce contexte, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est appelée, conformément à la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des Communications électroniques, à jouer un rôle central en qualité de garante d'une concurrence saine, protectrice des consommateurs et des usagers, gestionnaire des ressources rares que sont le spectre radioélectrique et la numérotation, et acteur de référence dans la définition du cadre réglementaire applicable », lit-on dans le texte.

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