Sierra Leone: Abandon des poursuites pour trahison contre l'ex-président Ernest Bai Koroma

La Sierra Leone a abandonné les poursuites pour trahison contre l'ancien président Ernest Bai Koroma pour son rôle présumé dans ce que les autorités avaient qualifié de tentative de coup d'État en 2023, ont annoncé le 14 juillet 2026 les autorités judiciaires.

La Sierra Leone a abandonné les poursuites pour trahison contre son ancien président : Ernest Bai Koroma, qui a dirigé le pays pendant plus de 10 ans, de 2007 à 2018, était accusé d'être impliqué dans une tentative de coup d'État en 2023. Il avait été inculpé de trahison et d'autres infractions en janvier 2024. Mais, mardi, le ministère sierra léonais de la Justice a annoncé l'abandon des charges.

L'ancien chef de l'État est désormais libre de retourner en Sierra Leone « à la fin de son traitement ou à tout moment de son choix ».

Après sa première inculpation en janvier 2024, Ernest Bai Koroma s'était en effet exilé au Nigeria pour des raisons de santé et n'en est plus jamais revenu.

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Un abandon de charges sans explications

Le ministre de la Justice a donc mis fin à l'ensemble des procédures pénales visant Ernest Bai Koroma. Le communiqué annonce l'abandon des charges, sans toutefois en préciser les raisons.

En réponse, Ernest Bai Koroma a exprimé sa reconnaissance envers l'actuel président Julius Maada Bio et offert toute sa gratitude au président nigérian Bola Tinubu, pour son « soutien, son hospitalité et son amitié » depuis son arrivée à Abuja.

Les autorités ont qualifié de « tentative de coup d'État » les événements survenus en novembre 2023 : des inconnus armés ont attaqué des casernes, une armurerie et plusieurs prisons. Les affrontements avaient fait 21 morts et permis l'évasion de plus de 2 000 détenus.