Algérie: Tenue de l'AGO sous la présidence de Bouzegza

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Lounes Bouzegza, a présidé, mercredi, les travaux de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) du Groupe études et réalisations hydrauliques (GERHYD), consacrée à l'approbation des comptes sociaux au titre l'exercice 2025, à la présentation des résultats financiers et techniques ainsi qu'à l'évaluation des indicateurs de performance, indique un communiqué du ministère.

Les travaux de cette AG se sont déroulés au siège du ministère en présence du PDG du Groupe, de ses cadres, des membres de l'AG représentant différents départements ministériels, ainsi que des commissaires aux comptes.

Le bilan financier de GERHYD a fait ressortir des indicateurs positifs, avec une hausse de 77 % du résultat net par rapport à 2024 et une progression de 65 % des revenus, grâce à une bonne maîtrise des charges d'exploitation, selon le communiqué.

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A cette occasion, le ministre a souligné la nécessité d'améliorer les performances du Groupe, de renforcer sa compétitivité, de rationaliser l'exploitation de ses capacités, et de respecter les délais de réalisation ainsi que les normes de qualité, tout en intensifiant le recours à la numérisation et aux solutions technologiques modernes, ajoute la même source.

De plus, M. Bouzegza a réaffirmé la nécessité de redoubler d'efforts, afin d'accélérer la réalisation des projets, de relever les différents défis et d'élargir les activités du Groupe à l'intérieur et à l'extérieur du pays, de se diriger vers des spécialités stratégiques complétant son activité principale, de valoriser les compétences nationales et de renforcer le transfert de la technologie et de l'expertise algérienne.

Le ministre a également appelé à élaborer une vision stratégique pour la prochaine période, à même de renforcer la place du Groupe en tant qu'entreprise nationale de premier plan dans les réalisations des grands projets et de suivre les orientations de l'Etat en termes de développement.

Au terme des travaux de l'AG, le ministre a salué "les compétences algériennes, qui ont démontré leur capacité à réaliser les grands projets et à maîtriser les différentes spécialités techniques et d'ingénierie", soulignant que ces potentialités constituent "un pilier essentiel pour la concrétisation des projets stratégiques de l'Etat, le renforcement de la souveraineté nationale en matière de réalisation des infrastructures, et la poursuite des efforts pour relever les défis avec efficacité et compétence", selon la même source.

Le groupe GERHYD compte 12.000 travailleurs, répartis sur 10 sociétés spécialisées dans les études et le contrôle technique, les barrages et les grands transferts d'eau, les réseaux de transfert d'eau potable et le raccordement à distance des stations de dessalement de l'eau de mer, les stations de traitement et d'épuration des eaux usées ainsi que de dessalement, les stations de pompage et les équipements électromécaniques, l'aménagement hydroagricoles, le forage de puits profonds, la production de conduites et de supports en béton, outre les systèmes de télécontrôle.