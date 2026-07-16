Algérie: Le ministre de l'Agriculture préside une réunion de travail consacrée au suivi de la situation des feux de forêts

ALGER — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine Oualid, a présidé, mercredi à Alger, une réunion avec les cadres du secteur des forêts aux niveaux central et local, consacrée au suivi de l'évolution de la situation des feux de forêts à travers différentes wilayas du pays et à l'examen des préoccupations exprimées sur le terrain par les agents des forêts, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion tenue au siège de la Direction générale des forêts (DGF) par visio-conférence, M. Oualid a salué "des efforts colossaux consentis par le secteur des forêts sur le terrain, en coordination avec différents autres secteurs, afin de lutter contre les incendies, dans des conditions climatiques difficiles et caractérisées par une hausse des températures, à l'instar de plusieurs pays du monde, outre d'autres facteurs favorisant l'apparition des foyers d'incendie".

Le ministre a également écouté les interventions de nombre de conservateurs des forêts qui ont donné une évaluation de la situation prévalant sur le terrain et passé en revue les moyens mobilisés pour lutter contre les incendies, en coordination avec les différents secteurs concernés, notamment la Protection civile et l'Armée nationale populaire (ANP), précise la même source.

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"Les différentes interventions ont démontré que les conditions climatiques exceptionnelles ayant caractérisé la saison agricole 2025-2026, notamment les précipitations abondantes, ont entraîné une grande densité dans le couvert végétal par rapport à la saison précédente, outre la hausse précoce des températures, durant l'année en cours, ce qui a contribué au déclenchement des incendies dans plusieurs wilayas", précise le communiqué.

Les évaluations préliminaires indiquent que " la majorité des feux enregistrés depuis le mois de mai sont la résultante de la propagation des feux des récoltes agricoles, en sus des agissements irresponsables de certains individus à l'origine directe ou indirecte de leur déclenchement".

A cet égard, le ministre a donné des instructions en vue de maintenir le plus haut niveau de vigilance au niveau des exploitations agricoles et de mobiliser les services concernés pour prendre les mesures préventives, notamment la réalisation de bandes pare-feu autour des surfaces cultivées pour éviter la propagation des incendies.

De leur côté, les conservateurs de forêts se sont dits entièrement disposés à faire face à ce phénomène avec la conjugaison des efforts de tous, qu'ils soient citoyens, société civile, entreprises et instances concernées par la sensibilisation et la prévention.

En marge de la réunion, le ministre a inspecté la cellule opérationnelle de la DGF, où il s'est enquis de l'état d'avancement du projet de la plateforme nationale du suivi des feux de forêts, qui s'inscrit dans le cadre du programme de numérisation du secteur et visant à renforcer ses capacités en matière de prévention et de lutte contre ce fléau.

Cette plateforme, actuellement dans sa phase finale de développement, permet de générer des indicateurs et des rapports précis à même de contribuer à optimiser l'efficacité des opérations d'intervention et de limiter la propagation des incendies.

S'appuyant sur l'intégration des systèmes d'informations géographiques (SIG), des technologies de télédétections, ainsi que des bases de données actualisées relatives aux infrastructures de protection des forêts contre les incendies et aux moyens de communication, cette plateforme offrira ainsi une vision globale et précise favorisant une planification rigoureuse, une meilleure coordination entre les différents acteurs et une optimisation de l'exploitation des ressources humaines et matérielles, conclut la même source.