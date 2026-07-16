Algérie: Plan d'action national pour l'enfance 2026-2030, 'une feuille de route pour consolider la protection de l'enfance'

ANNABA — La déléguée nationale à la protection et à la promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, a affirmé mercredi à Annaba que le plan d'action national pour l'enfance (2026-2030) " constitue une feuille de route nationale pour consolider la protection et la promotion de l'enfance durant les cinq prochaines années" à travers " la consécration d'une approche participative assurant la coordination entre les divers intervenants et la consécration d'un effet durable au profit des générations futures".

Présidant en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, et du wali d'Annaba, Abdelkrim Laâmouri, la célébration de la journée nationale de l'enfant algérien (15 juillet), Mme Cherfi a précisé que ce plan élaboré sous l'égide de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance avec la participation des divers départements ministériels et services sécuritaires "s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Etat de promotion de l'enfance en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de l'investissement dans l'enfant un choix stratégique à partir de la conviction que l'avenir de l'Algérie débute avec un enfant jouissant de tous ses droits qui se développe au sein d'un environnement lui assurant l'égalité des chances, l'équité et l'égalité conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la constitution de 2020 et la convention internationale des droits de l'enfant".

"En vertu de ses engagements internationaux et des objectifs de développement durable, l'Algérie a poursuivi l'adaptation de ses législations nationale, le développement de son système institutionnel, la consolidation de ses programmes nationaux et locaux destinés à l'enfance au côté du renforcement des ressources humaines activant dans ce domaine", a-t-elle ajouté, relevant que "la loi 15-12 relative à la protection de l'enfance a mis en place un cadre juridique intégré pour protéger et promouvoir l'enfant et a institué de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance placé auprès du Premier ministre pour être un mécanisme national pour coordonner les efforts de tous les départements ministériels, organismes publics et acteurs de la société civile activant dans le domaine de l'enfance".

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Selon la même responsable, "l'Algérie a enregistré une avancée considérable en matière de protection et de promotion de l'enfance concrétisée à travers des résultats obtenus par les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'enseignement professionnels et de la santé au côté de l'amélioration des conditions de vie des ménages et de la consolidation du dispositif de protection sociale et juridique qui sont des acquis jouissant de la reconnaissance à l'échelle internationale".

Elle a également relevé que " l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance œuvre à assurer la protection sociale aux enfants en situation de risque à travers la coordination des interventions des divers secteurs et instances concernés", évoquant " le lancement de divers mécanismes pour signaler les violations aux droits de l'enfant avec la consolidation du rôle du délégué national à la protection de l'enfance via l'élargissement de ses prérogatives et la diversification des modes de coordination avec les autorités publiques compétentes de sorte à garantir l'intervention rapide et efficace pour protéger les enfants contre toutes les formes de violence et d'exploitation en vertu du décret exécutif 25-309 du 16 novembre 2025 ".

Mme Cherfi a ajouté qu'en application des directives des services de la présidence de la République, le même organisme a établi un guide opérationnel destiné aux divers intervenants en matière de protection de l'enfant contre les multiples formes de violence qui définit les procédures d'intervention et clarifie les responsabilités de chaque partie conformément à une approche participative et coordonnée de sorte à assurer une réponse efficace et rapide pour les cas d'atteinte aux droits de l'enfant ".

Dans le cadre de l'accompagnement des transitions numériques, la même responsable a annoncé " la création d'une cellule de veille cybernétique au niveau du même organe national chargée de repérer les risques et dépassements ciblant les enfants par les technologies de l'information et de la communication et d'œuvrer à renforcer leur protection sur l'espace numérique face à la multiplication des défis liés à l'usage croissant des supports électroniques".

Au terme de son intervention, Mme Cherfi a affirmé que la protection de l'enfance est une responsabilité collective requérant la conjugaison des efforts de toutes les institutions et intervenants ", considérant que l'objectif visé est " de garantir que chaque enfant algérien jouisse de tous ses droits de sorte à préparer des générations capables de poursuivre la marche du développement et de la prospérité de l'Algérie ".