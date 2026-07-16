Algérie: Yasser Triki engagé au triple saut

15 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Algérien Yasser Mohamed Tahar Triki sera engagé au triple saut du meeting de Madrid, prévu jeudi soir en Espagne, dans le cadre du World Continental Silver Tour, suivant la liste d'admission dévoilée mercredi par les organisateurs.

L'athlète du CR Belouizdad se trouve en excellente forme actuellement, comme en témoigne sa dernière performance à 17,67 mètres, qui devrait faire de lui l'un des grands favoris de ce concours.

Parmi ses principaux concurrents à Madrid, le Cubain Cristian Napoles Contreras (17,40 mètres), l'Italien Andrea Dellavalle (17,64 mètres), et surtout le Jamaïcain Jaydon Hibbert (17,87 mètres).

Suivant le programme de compétition dévoilé par les organisateurs, le concours du triple saut débutera à 19h15 (heure locale).

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