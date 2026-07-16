Algérie: Maya Fadel-Sahli met en avant l'intérêt accordé par l'Etat à la prise en charge de l'enfance

ALGER — La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Maya Fadel-Sahli, a mis en avant, mercredi à Alger, l'intérêt que l'Etat porte à l'enfance, à travers le dispositif national adopté pour la protection de cette catégorie et les mécanismes de sa prise en charge.

Dans une déclaration à la presse en marge de la visite qu'elle a effectuée dans plusieurs établissements concernés par la protection et la prise en charge de l'enfance à Alger, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enfant, Mme Fadel-Sahli a mis en avant l'intérêt que l'Etat porte à la catégorie de l'enfance, notamment à travers le dispositif national de protection de cette catégorie et les mécanismes adoptés pour sa prise en charge, saluant "le rôle des différents intervenants pour garantir la prise en charge des enfants et préserver leurs droits, conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant".

Dans ce contexte, la responsable a réitéré l'attachement du CNDH à "accompagner les efforts nationaux visant à renforcer les droits de l'enfant", soulignant "l'engagement du Conseil à poursuivre ses efforts dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'enfant, car étant une partie intégrante du système des droits de l'Homme et une priorité nationale qui exige la conjugaison des efforts de l'ensemble des intervenants".

Dans ce cadre, elle a précisé que cette visite sur le terrain a pour objectif de partager avec les enfants la célébration de leur Journée nationale, de s'enquérir des dispositions de prise en charge et de protection mises en œuvre au sein de ces établissements, et de renforcer la communication et la coordination entre le CNDH et les établissements concernés par la protection de l'enfance.

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Au cours de cette visite, la présidente du CNDH a effectué une tournée dans les services et unités pour enfants au CHU Mustapha-Pacha, avant de se rendre à l'Etablissement de l'enfance assistée, puis au Centre spécialisé pour la protection des enfants en danger.

Sur place, elle s'est enquise des différentes dispositions d'accueil, de prise en charge et de protection destinées à cette catégorie, et a écouté des explications sur les services fournis aux enfants, saluant les efforts déployés pour assurer leur protection et leur prise en charge.