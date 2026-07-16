Sénégal: Reboisement - 400 cocotiers plantés au camp militaire de Bignona

400 plants de cocotiers ont été plantés mardi au camp militaire Lieutenant Landing Mancadiang de Bignona. L'activité répond à une directive du Haut commandement militaire.

Cependant, elle coïncide avec une initiative du camp militaire de Bignona, qui avait fait depuis plus d'un an, une commande de 400 cocotiers pour procéder au verdissement d'abord mais également à son embellissement.

« L'activité revêt une importance particulière dans la mesure où la gestion de l'environnement est une responsabilité partagée », a déclaré le lieutenant- commandant Albert Nango. L'adjoint au préfet Ibrahima Pouye et le maire de Bignona Bacary Diatta ainsi que les services compétents tels que les Eaux et forêts ont été en première ligne lors de cette activité.

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Au-delà de l'accompagnement technique mais également en termes de conseils, les Eaux et forêts ont offert une dizaine de plants « mérina » qui seront plantés dans le camp pour non seulement l'embellir mais aussi protéger l'habitat. Au niveau local, l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel (Isep) de Bignona a joué un rôle de premier plan en contribuant à la plantation des cocotiers. En vue d'en assurer un meilleur suivi, un partenariat sera ficelé entre le camp militaire de Bignona et l'Isep, d'après le lieutenant- commandant Albert Nango.