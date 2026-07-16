Sénégal: Agression mortelle à Boucotte - Un jeune employé de gargote poignardé à mort au petit matin

En regagnant son lieu de travail à l'aube, un jeune employé de gargote a sauvagement été agressé pour un présumé vol avant de succomber à ses blessures.

ZIGUINCHOR - La violence a encore frappé la ville de Ziguinchor. Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 juillet, un jeune ressortissant d'un pays voisin, employé dans une gargote, a perdu la vie après avoir été violemment attaqué dans le quartier de Boucotte, à proximité d'une célèbre boîte de nuit. Selon les premières informations, les faits se sont déroulés aux environs de 5 heures du matin. La victime a été prise pour cible par des individus qui tentaient de lui dérober tous ses biens.

Face à sa résistance, les agresseurs lui auraient porté plusieurs coups d'arme blanche avant de prendre la fuite. Transporté en urgence dans une structure sanitaire implantée au coeur de la commune, le jeune homme n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette agression mortelle et de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce nouveau drame, qui ravive les préoccupations liées à la recrudescence des actes de violence dans la capitale régionale du Sud.