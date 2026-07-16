Sénégal: Drame en mer - Deux corps sans vie repêchés au large de Cap Skirring

16 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Kathafa B.H.M Kanfoudy (correspondant)

Une patrouille maritime a découvert, ce mardi 14 juillet, à la mi-journée, deux dépouilles en état de putréfaction avancée au large de Cap Skirring, relançant les interrogations sur les circonstances de leur décès.

Le silence des eaux de Cap Skirring a brutalement été rompu par une découverte macabre. Le mardi 14 juillet, aux environs de la mi-journée, une patrouille maritime a repêché deux corps sans vie de sexe masculin, flottant à environ trois kilomètres du quai de pêche de la célèbre station balnéaire, située dans le département d'Oussouye. Selon une source sécuritaire, les agents ont d'abord aperçu un premier corps dérivant en mer. En s'approchant pour le récupérer, ils ont découvert un second cadavre à proximité. Les deux dépouilles ont aussitôt été ramenées à terre.

Alertés, les éléments de la brigade territoriale de Cap Skirring, les sapeurs-pompiers ainsi que l'infirmier-chef du poste de santé se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage. En raison de l'état de putréfaction très avancé des corps, le Procureur a ordonné leur inhumation au cimetière des pêcheurs, situé non loin du quai de pêche de Cap Skirring. À ce stade, l'identité des victimes demeure inconnue. Une enquête a été ouverte afin d'élucider les circonstances exactes de ces décès et de mettre un nom sur ces deux individus retrouvés sans vie au large des côtes casamançaises.

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