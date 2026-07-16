Sénégal: Kaolack - La Fondation Sonatel dote Ndiedieng d'une ambulance médicalisée !

La commune de Ndiedieng, dans le département de Kaolack, se renforce en dispositif sanitaire. Le maire a réceptionné, ce mercredi 15 juillet, une ambulance médicalisée offerte par la Fondation Sonatel, lors d'une cérémonie marquée par la présence des autorités, notables de la localité ainsi que des responsables de la Fondation Sonatel.

Ce don constitue une avancée importante pour les populations de Ndiedieng, qui disposent désormais d'un moyen d'évacuation sanitairec moderne et adapté aux situations d'urgence. L'ambulance contribuera à améliorer la prise en charge des malades, notamment ceux nécessitant un transfert vers des structures de santé de niveau supérieur.

"Vous nous apportez des moyens pour améliorer les conditions de soins de nos populations. Dans une zone très éloignée et trop enclavée, une ambulance est un luxe. Aujourd'hui, vous sauvez des vies, vous accompagnez la rapidité de l'accès aux soins", a déclaré Aziz Mbodj, maire de la commune de Ndiedieng.

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Selon M. Mbodj, ce geste de solidarité de la Fondation Sonatel répond à un besoin longtemps exprimé par les populations. Pour le maire, au-delà de cette acquisition, doter Ndiedieng d'une centre de santé est plus que jamais une nécessité. À l'image du médecin chef de district, les populations ont réaffirmé leur engagement à assurer une gestion rigoureuse de cet équipement afin qu'il profite durablement aux habitants de la commune.

" Nous mesurons ce don à sa juste valeur. Il va contribuer à améliorer les conditions des populations, notamment avec les évacuations. Ce n'est pas seulement un véhicule, c'est un symbole de vie et d'espérance. Nous engageons le personnel à en faire un usage rationnel, au bénéfice de tous", a insisté M.Dieng.