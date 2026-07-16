Madagascar: Sécurité routière - L'utilisation des phares à LED sur la RN4 provoque des accidents

Les collisions frontales nocturnes constituent un problème récurrent sur la route nationale n° 4 reliant Mahajanga à la capitale. D'après des conducteurs et des passagers, l'une des raisons des fréquents accidents nocturnes est l'éblouissement provoqué par l'utilisation des éclairages en LED pour certains véhicules qui circulent sur les routes nationales la nuit, dont les taxis-brousse et camions. L'éblouissement provoqué par des phares à LED mal réglés ou non conformes est de plus en plus souvent pointé du doigt comme facteur aggravant dans les accidents de nuit.

À Madagascar, l'utilisation de ces lampes est interdite. La majorité des véhicules de transport public ou taxi-brousse qui circulent sur la RN4 la nuit est dotée de cet éclairage. « L'usage de phares LED éblouissants, aveuglants ou non homologués (feux blancs non réglementaires ou modifiés) est formellement interdit sur les routes de nuit. Tout éclairage doit être conforme et correctement orienté pour ne pas gêner les autres usagers », stipulent la loi portant code de la route n° 2017-002 et le décret 93-894 qui encadrent strictement l'éclairage.

L'ATT devra prendre des mesures strictes sur l'utilisation de ces phares à LED, car les phares à LED ou au xénon mal orientés génèrent une lumière très intense (lumière blanche/bleutée). Lorsqu'ils sont en face, ils aveuglent temporairement les conducteurs, les empêchant d'estimer correctement les distances ou d'anticiper la présence d'un autre véhicule dans un virage ou sur une ligne droite.

Samedi dernier, deux véhicules de transport affiliés à une coopérative nationale, de marque Volkswagen type Sprinter, sont entrés en collision vers 23 h 30, au PK 256+700 du fokontany Begisa, commune rurale d'Antsiafabositra, district de Maevatanana.

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« L'éblouissement est souvent combiné avec des excès de vitesse de la part des véhicules de transport en commun (taxi-brousse) roulant de nuit, rendant l'évitement impossible. Les deux taxis-brousse ont certainement roulé à vive allure et sont entrés en collision inévitablement », a avancé un chauffeur de taxi-brousse.