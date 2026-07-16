Sénégal: Une nouvelle coalition d'organisations fait de la défense des droits des travailleurs sa raison d'être

Dakar — La Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO), la Fondation Friedrich-Ebert et d'autres organisations ont procédé, mercredi, à Dakar, au lancement des activités de la Coalition entreprises et droits de l'homme (CEDH-Sénégal), dans le but de veiller au respect des droits des travailleurs.

"La création de cette coalition est l'aboutissement d'une réflexion et d'échanges destinés à faire respecter les droits humains dans les entreprises, à protéger les travailleurs et à faciliter l'indemnisation des victimes des violations des droits humains commises en milieu professionnel", a expliqué le secrétaire général de la RADDHO, Mouhamadou Seck.

La CEDH-Sénégal a été créée en mai dernier, selon ses dirigeants. Elle réunit des organisations de défense des droits de l'homme, des syndicats de travailleurs et des mouvements de la société civile.

La CEDH-Sénégal va "documenter les violations [des droits des travailleurs] susceptibles de faire l'objet de recours devant les juridictions", a assuré M. Seck.

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La Coalition entreprises et droits de l'homme va intervenir dans les entreprises, dont celles des mines, des transports et de l'agroalimentaire, pour "promouvoir le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme", a ajouté le secrétaire général de la RADDHO.

La CEDH-Sénégal va mener "une surveillance accrue" de l'application des droits de l'homme dans les entreprises, selon Mouhamadou Seck.

Le secrétaire général du Syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal, Mor Diop, affirme que les atteintes aux droits des travailleurs sont monnaie courante dans les entreprises.

Le secrétaire général du Syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal, Mor Diop

De nombreuses entreprises ne respectent pas les dispositions du Code du travail, selon M. Diop.

La CEDH-Sénégal va encourager la constitution de collèges de délégués du personnel dans les entreprises réunissant les conditions de la création de telles instances, a-t-il dit.

"Il y a beaucoup de conflits et de tensions liés au fait que ces élections ne sont pas organisées" dans certaines entreprises, a signalé Mor Diop, ajoutant que cela prive les travailleurs de représentants chargés de défendre leurs intérêts auprès des employeurs.

"Nous sommes aussi une force de propositions. Nous pouvons aider à trouver des solutions aux difficultés des entreprises", a-t-il assuré.

La CEDH-Sénégal va instaurer un "mécanisme permanent de veille, de dialogue et d'accompagnement" des entreprises, selon ses dirigeants, qui veulent aussi contribuer à la protection des droits des travailleurs.