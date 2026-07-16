Sénégal: Bambey/Fraude et tricherie au BFEM - 18 candidats impliqués mis aux arrêts

Des cas de fraude et de tricherie décelés au Collège d'enseignement moyen (CEM) de Bambey 2, ont constitué une tache noire dans le déroulement des épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) à Dambey. En effet, 18 candidats impliqués dans cette tricherie ont été interpellés et placés en garde à vue au Commissariat de Police urbain de Bambey.

Ils sont au total 18 candidats au BFEM, Brevet de fin d'études moyennes, mis en cause dans une affaire de fraude et tricherie, à être interpellés et placé en garde à vue par les éléments du Commissariat de Police urbain de Bambey. Ces candidats détenaient par devers eux des corrigés de l'épreuve de Science de la vie et de la terre (SVT).

Abdoulaye Konté, le président du Jury du CEM Bambey 2 explique : « après administration de l'épreuve de Science de la vie et de la terre, en faisant les contrôles de routines, je suis tombé sur un élève qui avait des gestes suspects. Mon rôle est de contrôler ce qu'il y avait derrière ces gestes. Je me suis rendu qu'il avait par devers lui le corrigé de l'épreuve que nous venons d'administrer. Alors, je l'ai récupéré, je suis sorti avec. J'ai interpelé les professeurs de SVT, Science de la vie et de la terre. A leur grande surprise, c'était effectivement ce que tout le monde savait c'est-à-dire le corrigé de l'épreuve. J'ai demandé à tout le personnel qui était là de procéder, avec moi, à la vérification à travers le centre. Grande a été notre surprise de constater qu'il y avait 18 élèves candidats qui avaient le même corrigé, mais en manuscrite. Certains l'avaient dans leurs poches, d'autres étaient assis dessus ».

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Vu l'ampleur de la découverte, le président du Jury a fait appel à la sécurité. « Nous avons demandé aux Forces de sécurité de se joindre à nous pour gérer cette affaire. On les a mis à la disposition de la Police qui a commencé à mener l'enquête ». Selon lui, « il n'y avait pas l'usage de téléphone portable dans les classes. Deux salles avaient été aménagés pour y consigner les affaires des élèves. Les élèves se sont passés le corrigé avant de venir à l'école. Il faut que la lumière soit sur cette affaire », a-t-il déclaré.

L'Inspecteur d'académie (IA) de Diourbel, Aboubackry Sadikh Niang, accompagné de l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Bambey, a fait le déplacement sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Pourtant, a rappelé M. Niang, il y a eu beaucoup de sensibilisation et de communication à l'intention de la communauté, des acteurs pour alerter au respect des règles. A l'en croire, seule l'épreuve de SVT est concernée.

Et d'ajouter que « les épreuves se déroulent normalement, dans le calme et la sérénité, avec une vigilance accrue de la part de l'ensemble des acteurs. C'est le lieu de rassurer la population en leur disant que toutes les dispositions en amont et en aval sont en train d'être prise, à l'échelle académique, pour que l'examen se passe dans de bonnes conditions ».

Il faut rappeler que, dans un premier temps, ce sont 11 parmi les 18 candidats impliqués qui ont été arrêtés parla Police. Les 7 autres candidats cités dans cette affaire, activement recherchés, finiront par tomber.