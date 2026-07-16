Ouganda: Renonciation et nomination de L'Évêque de Kabale

15 Juillet 2026
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père a accepté la renonciation à la charge pastorale du diocèse de Kabale présentée par Mgr Callist Rubaramira. Le Saint-Père a nommé Évêque du diocèse de Kabale le père Bonaventure Bosco Gubazire, M.Afr., jusqu'à présent recteur de la maison de formation Saint-Martin-de-Tours à Ejisu, au Ghana.

Mgr Bonaventure Bosco Gubazire, M.Afr., est né le 3 mars 1974 à Kitumba, dans le diocèse de Kabale. Après avoir fréquenté le petit séminaire Saint-Paul à Rushoroza, il a obtenu une licence en philosophie et en sciences religieuses au Centre de philosophie de Jinja, ainsi qu'une licence en théologie à l'Institut catholique de Toulouse.

Entré au postulat des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs), il a été ordonné prêtre le 10 août 2003.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire paroissial à Nossa Senhora de Fatima à Murraça, au Mozambique (2003-2007) ; directeur de l'école de formation des adultes à Murraça et à Caia (2004-2007) ; membre du conseil de la section des Missionnaires d'Afrique du Mozambique (2005-2007) ; formation des formateurs et à l'accompagnement spirituel au Centre spirituel jésuite du Châtelard à Lyon, en France (2008) ;

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Licence de philosophie au Milltown Institute of Philosophy de Dublin (2008-2010) ; Professeur et doyen des études à la Lechaptois Formation House de Balaka, au Malawi (2010-2013) ; Délégué à la protection des mineurs, section du Malawi (2011-2016) ; Recteur par intérim à la Maison de formation Lechaptois à Balaka, au Malawi (2013-2015) ;

Cours de formation biblique au Centre de formation Sainte-Anne à Jérusalem (2014) ; Doctorat en philosophie à l'université de San Carlos à Cebu, aux Philippines (2016-2020) ; Coordinateur et aumônier des « Friends of Missionaries of Africa » et membre du Conseil de la section Asie à Cebu, aux Philippines (2017-2020) ; recteur du séminaire « Our Lady of Africa Formation House » à Cebu (2019 à 2020) ; doyen des études au Spiritan University College à Ejisu, au Ghana (depuis 2021) ;

Recteur de la maison de formation philosophique « St. Martin of Tours Formation House » à Ejisu (depuis 2023) ; Membre du Conseil provincial de la province du Ghana-Nigéria des Missionnaires d'Afrique (depuis 2025).

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