Togo: Région Centrale - Les États-Unis veulent rapprocher coopératives et entreprises

16 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Cajou, niébé, coopératives : la Région Centrale du Togo affiche ses atouts. Après plusieurs initiatives de coopération, les États-Unis renforcent leur intérêt pour ce bassin agricole avec le souhait de développer les échanges commerciaux et renforcer la compétitivité des producteurs locaux.

Sur la table : un rapprochement entre les coopératives agricoles locales et des entreprises américaines, pour moderniser les équipements, améliorer les techniques de production et améliorer les capacités de transformation.

Ces pistes ont émergé lors d'une mission menée dans la région par une délégation de l'ambassade des États-Unis, conduite par la chargée d'affaires Kimberly McClure.

Les États-Unis soutiennent déjà plusieurs programmes agricoles, notamment via des financements issus de la Banque mondiale.

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