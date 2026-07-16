Maroc: Livrés à eux-mêmes, les fellahs font montre d'une grande résilience

La campagne agricole 2025 - 2026 a été, sans conteste, exceptionnelle. La production céréalière devrait en effet, selon le ministère de l'Agriculture, atteindre près de 90 millions de quintaux suite à une pluviométrie abondante et une extension des terres emblavées (environ 3,9 millions d'hectares, d'après la même source). La confiance des agriculteurs dans la générosité du ciel et l'espoir de réussir une bonne, voire une excellente récolte ont été légitimes étant largement payés.

La saison est bonne, répondons-nous, sincèrement, pour être à l'aune de l'esprit de la sagesse de nos paysans. L'épi n'a pas été assoiffé, arguons-nous en refrain à chaque fois que le spectre des vaches maigres émerge dans les mémoires. La terre a tout donné pour égayer l'âme des paysans longuement endolorie. L'agriculteur n'avait qu'à s'engager sans crainte à semer une terre restée pendant de longues années en jachère. Tout est pour le mieux !

Ce qui, plus est, est magistralement fait ! Résultat ? La satisfaction, l'enchantement, la joie. Mais cela ne va pas sans quelques désagréments, pourtant !

Faute de moyens ou à cause d'un relief accidenté, la faucille reprend son droit d'antan et l'effort avec.

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Tôt le matin, avant que les couleurs ne soient démêlées de leur gris, (avant que le singe n'enfile son froc, dira l'autre), Alaallali et sa femme se mettent à l'oeuvre : se livrer au travail manuel afin de récupérer blé et orge du moment que les tiges sont encore souples et faciles à en former les gerbes sans perdre leurs épis.

Portant la Tabanda, espèce de tablier épais conçu pour protéger le torse et les cuisses des épis épineux, des doigtiers de protection en roseaux qui s'enfilent sur l'annulaire et l'auriculaire de la main qui rassemble la récolte pour éviter les coupures accidentelles avec la lame de la faucille, écartant les pieds pour tenir d'aplomb, le faucilleur délimite d'avance, en concertation avec Brahim et Lekbira, la kharja, partie à moissonner, attendant que sa femme les rejoigne, le petit déjeuner avec. « Il faut profiter de cette partie de la nuit où les tiges sont encore maniables sans risquer de perdre les épis.

Ce n'est pas la paille qui nous intéresse davantage, ce sont les graines », dit-il tout en reniflant, l'oeil sur l'oeuvre. Le rythme avec lequel notre ami travaille montre qu'il n'est pas novice dans le domaine : il a appris à se servir d'une faucille très tôt dans son enfance. C'est pourquoi «le fauchage du blé est un plaisir quand tu en assimiles la valeur», argue-t-il, en saisissant une à une les javelles pour en former ses belles gerbes qu'il exhibe fièrement.

Dans un silence de prosternation et un Bismillah rituel, le trio se met à l'oeuvre. Les corps s'acclimatent, les articulations se dégourdissent, la saveur aigre des gens de la campagne se fait sentir et fait avec l'odeur de la paille un panaché d'un bon paysan. Ne dit-on pas que la main du fellah est propre ?

Aux premiers rayons du soleil, Brahim ouvre le bal : «Celui qui aime le Prophète, prie pour lui !» et le trio se lance en choeur, les faucilles faisant siffler la paille des épis : «Que le salut et la paix soient sur lui !» trois fois. Et le fer grignote sans merci la kharja.

Quand on mène à terme une kharja, on entame une autre tout en ramassant les épis par terre et en les fourrant dans le noeud des gerbes.

Le fauchage, cet acte laborieux et fastidieux, demeure l'apanage des anciens et d'une infime minorité de jeunes dont une bonne partie n'a pu résister au désoeuvrement pendant de longues années de sècheresse si bien qu'ils ont quitté la campagne pour les villes à la recherche d'un travail. Et considérant, de surcroît, «le travail de la terre si harassant et peu rémunérant», ils se font rares pendant la saison de la moisson.

Abdelhak, en raison de l'absence de main-d'oeuvre et de son incapacité à travailler seul, fait appel au service de Moulay Esseddik, propriétaire d'une vieille faucheuse.

Pour ce qui est de la main-d'oeuvre, le problème se pose avec une grande acuité dans la région. Ceux qui demeurent disponibles ce ne sont plus les hommes, ce sont, tenez-vous bien, les femmes. « Les hommes ont déserté la campagne. Ils préfèrent travailler dans le bâtiment ou le commerce », nous confie Mohammed, fellah de Bouchane (Rhamna). Ajoutant que « les moissonneurs travaillent quinze dirhams l'heure et que les propriétaires de moissonneuses-batteuses imposent leurs prix, non sans chantage, avec plus de conditions ».

Dans les moments de crise, la femme a toujours été d'un grand secours. On a recours à elle puisqu'elle ne faillit jamais à sa mission quand elle s'engage. Aziz qui attendait l'arrivée d'une moissonneuse-batteuse a fini par confier la récolte de son blé à « Khti Mouina et ses deux filles ».

Après le fauchage de l'orge, du blé dur et du blé tendre, reste le battage. Cette étape cruciale de la moisson s'effectue généralement sur une aire de battage via le piétinement des animaux. Mais comme ceux-ci font défaut, le recours à la batteuse s'impose. Elle effectue simultanément le battage, le secouage et le vannage, séparant ainsi les grains de la paille.

Maintenant, les naders, grands tas de gerbes, attendent leur tour sous l'oeil vigilant des fellahs qui craignent non seulement les bêtes de tout acabit, mais aussi le feu.