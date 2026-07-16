Algérie: Des membres du mouvement kabyle MAK arrêtés pour des soupçons de perturbation des législatives

16 Juillet 2026
Radio France Internationale

Le ministère algérien de la Défense annonce qu'un « groupe criminel » composé de six individus appartenant au mouvement MAK, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie en Algérie, a été arrêté lundi 13 juillet. Quatre éléments de ce groupe qui s'activaient dans la région de Tizi-Ouzou sont de nationalité marocaine et résident illégalement en Algérie, indique le ministère. Ils sont accusés d'avoir voulu perturber le bon déroulement des législatives qui ont eu lieu le 2 juillet sans plus d'explications.

Ce réseau a été démantelé par les services centraux de la sécurité de l'armée, indique le ministère de la Défense. L'objectif de ce groupe était « d'empêcher les citoyens algériens de participer aux élections législatives ». Le ministère ne révèle pas les noms de ces personnes, mais affirme qu'elles sont entrées illégalement en Algérie.

Aucun autre détail sur cette arrestation et ses raisons n'a été donné, et le Maroc n'a pas réagi pour le moment. Le communiqué du ministère de la Défense loue par ailleurs la vigilance des services sécuritaires et leur capacité à mettre « en échec les plans criminels », notamment de ce groupe « subversif qui vise la sécurité et la stabilité » du pays.

À rappeler que le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK) est un mouvement séparatiste kabyle, fondé le 5 juin 2001, et visant à l'instauration d'un État kabyle souverain. Il a été classé comme mouvement terroriste à Alger en 2021. Ses chefs sont basés en France et le MAK a proclamé la République kabyle le 14 décembre 2025 à Paris.

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La majorité des Kabyles de Tizi-Ouzou affirme ne pas partager avec le mouvement ses velléités séparatistes.

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