Burkina Faso: Les nouvelles du front - Les Forces combattantes consolident leurs avancées territoriales en nettoyant plusieurs repaires terroristes

Ouagadougou, 15 juillet 2026 (AIB)-Durant le mois de juin, les Forces combattantes ont lancé des offensives d'envergure contre plusieurs bases ennemies qui ont permis la neutralisation de dizaines de terroristes et de leurs éclaireurs ainsi que la récupération d'une importante quantité de matériel militaire, a appris l'AIB de sources sécuritaires.

Le 30 juin 2026, les terroristes ont lancé des attaques simultanées contre les détachements de Solhan et de Sebba dans l'espoir d'empêcher l'apport de renforts aux unités engagées dans la localité. Bien renseignés, les vaillants gendarmes les attendaient de pied ferme. Les assaillants ont été copieusement matés et une importante quantité de matériel a été récupérée. Les vecteurs aériens venus en renfort ont ensuite pris en chasse les criminels en débandade et leur ont infligé des frappes précises au cours de leur fuite.

Au même moment, profitant de l'engagement d'une importante mission d'escorte logistique du 20e Bataillon d'intervention rapide (BIR) sur l'axe de Fada-Gayéri, les terroristes ont jeté leurs forces sur les unités restées pour assurer la sécurisation de Gayéri, croyant pouvoir rapidement faire plier la ville. C'était sans compter sur la bravoure et le professionnalisme des Forces combattantes qui ont contenu l'ennemi avant de le piéger jusqu'à l'arrivée des combattants du ciel.Les frappes aériennes ont désorganisé les colonnes ennemies qui ont été prises dans un feu mortel.

Les assaillants y ont subi de très lourdes pertes tandis qu'une importante logistique a été récupérée par les Forces combattantes. Notons que les attaques coordonnées de Solhan, de Sebba et de Gayéri visaient à faire payer au Burkina Faso sa décision historique de rompre totalement ses liens avec un faux partenaire qui avance désormais à visage découvert grâce à ses relais terroristes. Hormis ces mémorables victoires, les Forces combattantes avaient déjà réalisé plusieurs prouesses au cours des jours précédents. Ainsi, le 29 juin, des combattants du 52e Régiment d'infanterie commando (RIC) ont pris contact avec un groupe ennemi dans la zone de Daka.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les criminels ont été matés et du matériel récupéré à l'issue des combats. La veille, le 28 juin, des combattants opérant dans la zone de Kassoum (région du Sourou) ont intercepté et neutralisé des guetteurs ennemis qui surveillaient les mouvements des unités amies. Trois jours plus tôt, le 25 juin, les Forces combattantes du 23e BIR ont mené une opération d'infiltration vers Gandagoulou qui a permis de neutraliser des criminels retranchés dans la zone. Dans la continuité de ces offensives, le 22 juin, le Groupe d'intervention spéciale du 30e BIR a intercepté une bande de criminels entre Koogho et Mené, poursuivant ainsi ses opérations offensives dans ce secteur.

Le 18 juin, les Forces combattantes ont une nouvelle fois démontré leur capacité de riposte en repoussant une attaque ennemie dans la zone de Tougou, infligeant des pertes aux assaillants. Quelques jours auparavant, le 15 juin, les combattants du 9e BIR ont pris contact avec un groupe ennemi à Goulougoutou. Les terroristes ont été neutralisés et du matériel récupéré.

Le même jour, le 21e BIR, engagé dans une reconnaissance offensive dans la zone de Guila, a neutralisé un groupe criminel et saisi du matériel militaire. Dans le même temps, le Groupe d'intervention spéciale du 30e BIR tendait une embuscade à des criminels entre Koogho et Mené, perturbant davantage leurs capacités de nuisance.

Les opérations de neutralisation des éclaireurs ennemis se sont également poursuivies dans plusieurs localités. Le 12 juin, des guetteurs ennemis ont été interceptés et neutralisés dans la zone de Bangassogo. La veille, le 11 juin, un commando des Forces combattantes a tendu une embuscade à des guetteurs ennemis dans la zone de Bomborokuy. Le 10 juin, une patrouille des Forces combattantes opérant dans la zone de Kweremaguel, vers Diin, a surpris des guetteurs ennemis munis de téléphones satellitaires.

Les criminels ont été neutralisés sans pouvoir transmettre des renseignements à leurs complices. Quelques jours plus tôt, le 7 juin, une double attaque contre les positions des Forces combattantes dans les localités de Biguinonguin et de Naptisin, dans la région du Nakambé, a été vaillamment repoussée. Les assaillants ont subi de lourdes pertes face à la riposte des unités engagées. Enfin, du 4 au 9 juin, le 17e BIR a conduit un vaste ratissage dans sa zone de responsabilité.

Les boys ont débusqué plusieurs terroristes qui ont été neutralisés au cours des opérations. Ces succès opérationnels traduisent la montée en puissance des Forces combattantes ainsi que l'efficacité de la coordination entre les unités terrestres et aériennes engagées sur les différents fronts. Les opérations se poursuivent avec la même détermination pour assurer la sécurité des populations et préserver l'intégrité du territoire national.