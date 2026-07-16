Burkina Faso: Les nouvelles du front - Les Forces combattantes déjouent les plans ennemis et multiplient les succès opérationnels

Ouagadougou, 15 juillet 2026 (AIB)-Les Forces combattantes ont infligé, au cours des deux premières semaines du mois de juillet, de lourdes pertes aux groupes terroristes sur plusieurs fronts. Les opérations menées par les unités terrestres, avec l'appui des combattants du ciel, ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de criminels, de détruire des bases ennemies et de récupérer des moyens de combat, selon un bilan fourni à l'AIB.

Le 13 juillet, les hommes de l'Unité Lycaon ont tendu une embuscade à des criminels dans la zone de Diabatou, située entre Gayéri et Bogandé. Les assaillants ont été neutralisés au cours des combats. Deux jours plus tôt, le 11 juillet, les hommes du Groupement des forces spéciales ont mené une offensive victorieuse sur Yensé dans la région du Yaadga. Plusieurs bases terroristes ont été nettoyées et une importante quantité de matériel récupérée au cours de cette opération.

Dans la continuité de ses offensives, le 8 juillet, les hommes du 18e Bataillon d'intervention rapide (BIR) ont procédé au nettoyage de plusieurs poches ennemies dans leur zone de responsabilité, accentuant davantage la pression sur les groupes criminels.

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Du 5 au 9 juillet, les hommes de la Force spéciale antiterroriste (FORSATEC) ont conduit une vaste manoeuvre dans les zones de Séguénéga (région du Yaadga) et de Pibaoré (région des Koulsé) en vue de réduire les groupes résiduels qui mènent des incursions dans ces localités. Plusieurs contacts ont été pris avec l'ennemi, permettant la neutralisation de dizaines de terroristes ainsi que la récupération de matériel militaire.

Le 4 juillet, alors que les terroristes concentraient l'essentiel de leur manoeuvre au Mali, ils ont tenté de contenir les Forces combattantes en lançant plusieurs offensives contre leurs positions au Burkina Faso, notamment à Gorgadji, Thiou et Diin.

A Gorgadji, les criminels ont rapidement fui face à la puissance de feu des Forces combattantes, abandonnant derrière eux des cadavres ainsi que du matériel militaire. A Thiou, les boys ont contenu les assaillants jusqu'à l'arrivée des combattants du ciel qui les ont mis en déroute. Plusieurs criminels ont été neutralisés au cours de l'opération. Même scénario à Diin où les terroristes ont été freinés dans leur progression jusqu'à l'intervention des vecteurs aériens. Les assaillants ont été mis en déroute et les opérations de ratissage ont permis de récupérer du matériel et de faire des prisonniers.

Quelques jours auparavant, le 2 juillet, le Groupe d'intervention spéciale du 28e BIR a pris contact avec un groupe ennemi dans la localité de Dala, poursuivant ainsi ses opérations offensives dans la zone. La veille, le 1er juillet, les hommes de l'unité Fantôme ont pris contact avec des criminels à Outendéni. Face à la détermination des Forces combattantes, les terroristes ont préféré prendre la fuite, abandonnant une partie de leur matériel.

Par les airs, les combattants du ciel ont également poursuivi leurs missions de recherche et de destruction des groupes terroristes tout en apportant un appui décisif aux unités terrestres engagées sur les différents théâtres d'opérations, notamment lors des batailles les plus déterminantes. Ces nouveaux succès témoignent de la montée en puissance des Forces combattantes et de l'efficacité de la coordination entre les unités terrestres et aériennes. Les opérations se poursuivent avec la même détermination afin de traquer les groupes terroristes jusque dans leurs derniers retranchements.