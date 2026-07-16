Madagascar: Insertion professionnelle - L'employabilité des jeunes en question

Madagascar cherche à améliorer l'employabilité des jeunes à travers la formation, l'acquisition de compétences et l'accompagnement vers l'emploi.

La troisième édition de la Journée mondiale des compétences des jeunes (JMCJ) se tient les 15 et 16 juillet au QG Tanora à Ankorondrano, sous le thème « Des compétences pour un avenir commun ». Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et plusieurs partenaires nationaux et internationaux, l'événement vise à renforcer les compétences des jeunes afin de faciliter leur insertion professionnelle et de contribuer au développement du pays.

À Madagascar, où les jeunes représentent près de 70 % de la population, les difficultés d'accès à l'emploi demeurent importantes. Le manque de formation adaptée, l'insuffisance d'expérience professionnelle et le décalage entre les qualifications et les besoins du marché du travail figurent parmi les principaux obstacles à l'embauche. Face à cette situation, cette édition de la JMCJ entend promouvoir le développement des compétences comme levier d'employabilité et d'autonomisation.

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Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, a souligné que de nombreuses entreprises offrent encore peu d'opportunités aux jeunes diplômés d'acquérir une première expérience professionnelle. Selon lui, les compétences se construisent progressivement grâce à la pratique et à l'apprentissage continu. Il a ainsi encouragé les entreprises à accueillir davantage de jeunes afin de leur permettre de développer leur savoir-faire.

Le ministre a également appelé les jeunes à ne pas limiter leurs ambitions à la recherche d'un emploi salarié, mais à se tourner vers l'entrepreneuriat. Il a rappelé que la création d'entreprises constitue un moteur essentiel de création d'emplois. Dans cette perspective, le ministère, en collaboration avec l'OIF, met en oeuvre plusieurs programmes destinés à former des jeunes responsables, capables de créer leurs propres activités et de transmettre ensuite leurs compétences à d'autres jeunes, dans un esprit de partage des valeurs et de solidarité.

À l'occasion de cette JMCJ, le ministre a invité les partenaires techniques et financiers à soutenir davantage les programmes consacrés au développement des compétences, à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat des jeunes. Il a également indiqué que les réflexions issues des concertations nationales en cours proposent plusieurs mesures destinées à faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et à simplifier les procédures administratives, notamment dans le domaine de l'investissement.

De son côté, le représentant de l'OIF pour l'océan Indien a réaffirmé l'engagement de l'organisation en faveur de la jeunesse. Il a rappelé que l'OIF intervient dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et, de plus en plus, de l'insertion professionnelle des jeunes, devenue une priorité de l'organisation.