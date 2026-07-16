Madagascar: Société - Fano Andrianoely brise les préjugés au crochet

Étudiant passionné de crochet, Fano Andrianoely brise les préjugés autour de cette pratique et défend un art ouvert à tous, au-delà des questions de genre.

Longtemps associé à un univers féminin, le crochet séduit aujourd'hui des passionnés de tous horizons. Parmi eux, Fano Andrianoely, un jeune étudiant qui entend démontrer que cette pratique est avant tout un art, sans distinction de genre. Malgré les préjugés qui entourent encore cette discipline, il s'y adonne avec passion. Depuis plusieurs années, il consacre une partie de son temps libre à la réalisation de diverses créations, un travail qui exige minutie, mais aussi de la passion, de la patience et de la persévérance.

Son initiation remonte à l'âge de 14 ans, lorsqu'il apprend les bases du crochet au collège. Cette découverte marque le début d'une aventure créative. À force de pratique, il perfectionne progressivement sa technique et réalise des oeuvres de plus en plus élaborées.

Moyen de développement

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« Le crochet est une activité passionnante, mais qui demande aussi beaucoup de patience. Lorsqu'on termine une création, on ressent une véritable satisfaction personnelle », confie-t-il.

Aujourd'hui, ses oeuvres sont appréciées aussi bien par ses proches que par les internautes. « Jusqu'à présent, je me sens soutenu par mes proches, qui apprécient mes oeuvres. Je reçois également de nombreux retours positifs sur les réseaux sociaux, ce qui m'encourage à poursuivre ma passion », témoigne-t-il.

Pour le jeune étudiant, il est temps de dépasser les idées reçues. « La passion n'a pas de genre. Qu'on soit une femme ou un homme, l'essentiel est de créer, de s'exprimer et d'être fier de ce que l'on accomplit.

Le crochet est avant tout un art », affirme-t-il.

Au-delà de sa dimension artistique, Fano voit également dans cette discipline un véritable moyen de développement. Selon lui, le crochet dispose d'un fort potentiel à Madagascar et pourrait offrir des débouchés, notamment aux jeunes souhaitant se lancer dans l'artisanat. Très actif sur les réseaux sociaux, où il partage régulièrement ses réalisations, il espère encourager d'autres passionnés à se lancer.