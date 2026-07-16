Madagascar: Airtel - L'appel WhatsApp dans une zone isolée effectué via satellite

Madagascar expérimente la téléphonie sans réseau mobile terrestre. Airtel Madagascar teste la technologie Direct-to-Cell avec SpaceX. Il s'agit d'une innovation qui permet à un smartphone 4G de se connecter directement à un satellite lorsqu'aucun réseau mobile terrestre n'est disponible.

L'expérimentation a été réalisée à Sadabe, en présence du ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, du représentant du Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), et des représentants de l'Autorité de régulation des technologies de communication (ARTEC).

« Le Gouvernement encourage l'innovation et reste ouvert à toute technologie susceptible d'accélérer l'inclusion numérique de tous les Malgaches. Notre ambition est de garantir un accès toujours plus large aux services numériques, dans le respect de notre cadre réglementaire, de notre souveraineté numérique et des exigences de sécurité », a déclaré Mahefa Andriamampiadana, ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications de Madagascar, à l'occasion.

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Cette expérimentation fut une réussite. « Les participants ont pu observer un smartphone 4G se connecter de manière transparente au réseau satellitaire, permettant les échanges de messages WhatsApp, les appels vocaux et vidéo via WhatsApp, ainsi que l'accès à des services de streaming et de réseaux sociaux tels que YouTube et Facebook », selon un communiqué de presse d'Airtel Madagascar.

Airtel Madagascar devient, ainsi, le premier opérateur du pays à tester cette innovation. « Être le premier opérateur à expérimenter le Direct-to-Cell à Madagascar reflète notre ambition : faire en sorte que les innovations qui transforment les télécommunications mondiales bénéficient aussi aux Malgaches », a affirmé Anne Catherine Tchokonté, directrice générale d'Airtel Madagascar.

Direct-to-Cell ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer la connectivité dans certaines zones isolées et renforcer la continuité des communications.