Madagascar: Enseignement supérieur - L'université d'Antananarivo retrace 65 ans d'histoire

Une conférence organisée à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines a retracé hier les origines de l'université d'Antananarivo et les liens historiques qui l'unissent à la France.

À l'occasion de son 65e anniversaire, l'université d'Antananarivo a consacré ce mardi une journée de réflexion à son histoire. Devant les participants réunis à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines (FLSH), l'historienne Raivolala Rahelison est revenue sur la création de l'université de Madagascar, officialisée le 14 juillet 1961, en expliquant les raisons du choix de cette date, héritée de la période coloniale. « Cette décision figure dans l'arrêté n°458 du Journal officiel de l'époque», a-t-elle rappelé en évoquant l'instauration du 14 juillet comme fête nationale à Madagascar par le général Gallieni en 1897.

La conférencière a également mis en lumière le rôle de la coopération franco-malgache dans la création de l'université. Le campus d'Ambohitsaina, conçu par les architectes Paul Herbé et Jean Le Couteur avec Solo Razakamanantsoa, a été inauguré en 1964 par le président Philibert Tsiranana. À cette époque, les diplômes délivrés étaient reconnus par la France, le recteur était nommé par le gouvernement français et le domaine d'Ambohitsaina appartenait à la République française.

Au fil des années, l'université devient ensuite un symbole des revendications étudiantes, notamment lors des mouvements de 1965 et de 1972, qui conduisent à la malgachisation de l'enseignement supérieur.

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Thomas Randraha est alors nommé premier recteur malgache, tandis que les Centres universitaires régionaux voient le jour. Dans les années 1980, l'établissement adopte officiellement le nom d'université d'Antananarivo.

La conférence s'est achevée par une intervention de Tiana Razafindratsimba sur les perspectives de l'enseignement supérieur malgache. Pour Roland Rakotovao, doyen de la FLSH, « l'Histoire permet de mieux s'orienter vers l'avenir ».