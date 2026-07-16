Madagascar: BEPC Antananariva - Les premiers résultats indiquent une progression dans l'Avaradrano

La Circonscription scolaire (CISCO) d'Antananarivo Avaradrano enregistre une progression de ses résultats au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) 2026. Le taux de réussite atteint 65,50 %, contre 59,50 % en 2025, soit une hausse de près de six points. En 2024, ce taux s'élevait à 74,94 %.

À Antananarivo Ville, plus d'un candidat sur deux a également obtenu son diplôme, avec un taux de réussite de 54,85 %. Toutefois, ce résultat marque une baisse de 3 points par rapport à l'année dernière, où le taux de réussite était de 57,35 %. La tendance à la baisse se confirme puisque le taux atteignait encore 64,39 % en 2024.

Du côté de la CISCO d'Antananarivo Atsimondrano, les candidats doivent encore patienter avant la publication des résultats.

Les résultats ont été publiés hier dans la soirée pour la CISCO d'Antananarivo Ville. La liste des admis est affichée dans les centres d'examen depuis ce matin. Les candidats peuvent également consulter leur résultat par SMS en envoyant leur numéro d'inscription au 601, ou en se rendant sur le site web du ministère de l'Éducation nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministère de l'Éducation nationale, les premières tendances indiquent une hausse globale du taux de réussite au niveau national par rapport à l'année dernière. En 2025, le taux national était de 58,95 %. Les responsables espèrent ainsi enregistrer de meilleures performances cette année.

Cette amélioration serait notamment liée aux efforts déployés pour favoriser la scolarisation des enfants. Le développement des cantines scolaires figure également parmi les facteurs avancés pour expliquer cette évolution. Ces dispositifs visent à améliorer les conditions d'apprentissage et à renforcer les performances des élèves aux examens.