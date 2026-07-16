Madagascar: Ressources marines - Des espèces aquatiques envahissantes identifiées

Des espèces aquatiques envahissantes sont identifiées à Madagascar. « Actuellement, à Fort-Dauphin, un petit crabe parasite s'attaque à nos huîtres, alors qu'elles représentent une source de revenus essentielle pour nos pêcheurs locaux. Par ailleurs, nous faisons également face à la prolifération des algues vertes. C'est le cas, par exemple, au port de Toamasina, qui est aujourd'hui totalement envahi par ces algues, impactant ainsi toute la zone maritime environnante », déclare Ludovic Rizar, point focal national du projet test Biofouling, hier, lors de l'atelier national sur le nettoyage des coques en immersion, organisé par l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF), sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI) et du Maritime Technology Cooperation Centre for Africa (MTCC Africa), qui se tient les 15 et 16 juillet 2026 au Novotel Ivandry.

Le biofouling est scientifiquement identifié comme l'un des principaux vecteurs de propagation des espèces aquatiques envahissantes. Ces espèces perturbent gravement les écosystèmes marins locaux. Maîtriser les techniques de nettoyage écologiquement rationnelles permet de stopper cette menace et de protéger la biodiversité unique de la Grande Île.

Sur le plan économique, comme le souligne le directeur général de l'APMF, Jacquis Georges Rainimbahy, une coque nettoyée de manière optimale réduit de façon significative la traînée hydrodynamique des navires, entraînant une baisse directe de leur consommation de carburant et de leurs émissions de gaz à effet de serre. À terme, cette montée en compétences garantit une meilleure conformité aux normes internationales et renforce directement la compétitivité du secteur maritime malgache.