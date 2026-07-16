Madagascar: Union Billard Malagasy/Championnat - La sélection pour le Mondial se dessine

La bataille se poursuit. La dixième étape du championnat de l'Union billard malagasy (UBM) s'est tenue ce week-end. Douze étapes figurent dans le calendrier officiel du sommet national cette saison. Les participants sont répartis en quatre catégories, en l'occurrence les Men, Ladies, Seniors et U23.

Les meilleurs de chaque catégorie formeront la sélection nationale en vue des championnats du monde qui auront lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, du 24 octobre au 1er novembre. « L'UBM ambitionne de présenter huit joueurs par catégorie, soit trente-deux au total », a mentionné le président de l'association nationale, Tsinjohasina Rabeharisoa, dit « Tesy ».

L'UBM a vu le jour l'an passé. « La sélection sera basée sur le classement final à l'issue des douze étapes du championnat. Les joueurs participeront aux épreuves en simple, en double et par équipes aux championnats du monde », a ajouté le patron de la discipline. Chaque équipe y sera formée de cinq joueurs sur la feuille de match ainsi que de trois remplaçants.

Deux étapes décisives

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Quart de finaliste des derniers Championnats du monde, Daniela Andriamihaja, reste le favori dans la catégorie Men. Dani vient de remporter la dixième étape disputée ce week-end après avoir raflé trois autres étapes, dont celle inaugurale au mois de janvier. Dans la même catégorie, Andry Mickaël avait déjà réalisé un triplé et un sacre pour Eric Dearest.

Chez les dames, Fahren, vainqueure de l'étape 10, a quasi dominé les manches disputées durant les six mois. Elle a jusqu'ici arraché au moins six victoires. Anjamalalaniaina Rabetafika, vainqueure de la première étape, a complété le podium ce week-end. Stéphanie Diallo avait signé, quant à elle, un doublé.

Chez les Seniors, la victoire de l'étape 10 a été ravie par John Ratovoarison. Le président de l'UBM, Tesy, déjà auteur de quatre victoires, a complété le podium lors de la précédente étape. Les autres vainqueurs d'étape sont Teddy Andrianarison et Mamy Angelo Rakoto. Toavina Razanadrakotoarisoa a remporté la victoire de l'étape 10 chez les U23. Il en avait déjà arraché deux autres. Parmi les vainqueurs d'étape, il y a Henika Fitia Rafatro et Jordan Andrianjakamihamina.

Il ne reste plus que deux étapes pour déterminer les classements finaux. Quatre salles de la capitale abritent le championnat, à savoir One More à Avaratr'Anjanahary, Arena à Amparibe, MY Adal's à Ambondrona et Totem à Antaninarenina. La onzième aura lieu les 1er et 2 août et la dernière les 22 et 23 août.