Madagascar: Tennins/Billie Jean King - Le pays dit adieu à la montée en groupe II

Le rêve s'est envolé. Battue 3-0 par le Nigeria lors de la quatrième journée de la Billie Jean King Cup au National Tennis Centre de Gaborone, au Botswana, la sélection malgache ne peut plus prétendre aux barrages d'accession. Les Akomba devront patienter jusqu'à la prochaine édition pour espérer rejoindre le groupe II.

Opposées au Nigeria lors de la dernière journée de la phase de poule, les joueuses malgaches se sont inclinées sur le score sans appel de 3-0. La première à entrer en lice, Harena Voaviandraina, n'a pas réussi à résister à Success Ogunjobi. Après avoir remporté la première manche 2-6, la Nigériane a laissé filer le deuxième set avant de reprendre le contrôle pour s'imposer 6-3, 6-3.

Dans le deuxième simple, Iariniaina Tsantaniony s'est heurtée à la solide Barakat Oyinlomo Quadre. La Nigériane a dominé les débats de bout en bout pour l'emporter 6-3, 6-3, offrant ainsi le point de la victoire à son équipe.

Le double n'a pas permis aux Akomba de sauver l'honneur. Face au duo nigérian composé de Khadijat Eleojo Mohammed et Barakat Oyinlomo Quadre, Elisa Andriantefihasina et Iariniaina Tsantaniony se sont inclinées en deux manches, 6-2, 6-0, scellant la défaite malgache.

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Ce revers met fin aux espoirs de promotion de Madagascar. Dans ce groupe III Afrique, seules les trois premières nations de chaque poule décrochent leur qualification pour les play-offs d'accession. À l'issue de ces barrages, le vainqueur et le finaliste obtiendront leur billet pour le groupe II de la Billie Jean King Cup la saison prochaine.

Les Akomba ont terminé néanmoins leur campagne avec deux victoires et une défaite. L'objectif est maintenant de tourner leur regard vers l'édition 2027, où les filles tenteront une nouvelle fois de décrocher leur accession au groupe II.