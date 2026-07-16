Madagascar: Denise dévoile ses nouveaux projets pour 2026

Entre grands concerts, nouveau partenariat et développement du Makua Festival, Dénise prépare une année marquée par des projets artistiques d'envergure.

L'année 2026 s'annonce particulièrement intense pour Denise. La chanteuse enchaîne les projets avec des concerts majeurs, une nouvelle collaboration en tant qu'ambassadrice de marque et l'expansion du Makua Festival, qu'elle souhaite hisser parmi les grands rendez-vous culturels de la région.

Le premier temps fort aura lieu le 2 août, avec un grand concert au Palais des sports Mahamasina, où Denise partagera la scène avec Shyn, Ljo et plusieurs autres artistes. Le 31 juillet, elle retrouvera son aîné Jaojoby sur la scène de La Balançoire lors du Live Stage, offrant au public une rencontre musicale entre deux générations d'artistes.

Au-delà de la scène, la chanteuse vient également d'être nommée ambassadrice officielle de World Cola de Star Madagascar pour une durée de 1 an. Cette distinction récompense son parcours artistique, son talent, sa notoriété à Madagascar comme à l'international, ainsi que la forte communauté qui la suit sur les réseaux sociaux. Pour Denise : « Cette collaboration représente surtout une opportunité de promouvoir les produits malgaches auprès des consommateurs du pays et de contribuer à leur valorisation ».

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Mobilisation

L'autre grand chantier de l'artiste est le Makua Festival Music, un événement culturel et musical, qu'elle a créé avec Shyn et leur équipe. La prochaine édition se déroulera du 29 octobre au 1er novembre à Toamasina. Cette année, le festival investira un nouveau site situé en plein centre-ville, sur la plage en face de La Ville (ex-Miami). « On va faire en sorte que ce soit un vrai festival et une vraie scène, qui n'a rien à envier à celles de l'étranger », affirme Dénise.

Les préparatifs avancent déjà avec la mobilisation des artistes et des équipes techniques. Cette édition réunira des artistes venus de La Réunion et de Mayotte, tout en laissant une place importante aux nouveaux talents malgaches. « Nous avons identifié les points à améliorer et nous voulons offrir une scène géante et une expérience encore meilleure que celle des précédentes éditions », souligne-t-elle.

Pendant quatre jours, le Makua Festival proposera une programmation riche, composée de grands concerts, de stands dédiés à l'artisanat et à la gastronomie locale, ainsi que d'un grand carnaval qui animera les rues de Toamasina. L'événement ambitionne également de servir de véritable tremplin aux jeunes artistes malgaches afin de mettre en lumière leur créativité.

Fidèle à sa devise, « From Madagascar to the World », le festival entend faire rayonner la culture, les valeurs et les talents de Madagascar bien au-delà de ses frontières. Cette dynamique se poursuivra avec une première édition du Makua Festival à Antananarivo, prévue à la fin du mois de novembre, marquant une nouvelle étape dans le développement de cet événement culturel.