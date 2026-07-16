Madagascar: Masters de pétanque/Etape 3 - Yves et Zigle battus d'entrée

Baisse de forme. L'équipe des Étoiles du Sud, composée des deux stars malgaches Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean François Daniel Rakotondrainibe, alias « Zigle », en compagnie du Sénégalais N'Diaye Fara, s'est inclinée 3-13 en sept mènes dès la partie de poule devant l'équipe hôte de Christian Fazino hier soir à Montluçon, lors de la première journée de la troisième étape du Masters de pétanque.

La sélection africaine a été menée tout au long de la partie, déjà 0-7 à la 4e mène. L'équipe de Zigle, champion du monde en titre de tir de précision, a réduit l'écart à 3-7 à la 6e mène. Plus offensive, l'équipe de Christian Fazino a opté pour l'attaque à outrance et a bouclé la partie en inscrivant six points lors de la septième mène, synonyme de victoire.

À l'issue de la deuxième étape disputée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où les Étoiles du Sud avaient été éliminées en demi-finale, et leur victoire lors de l'étape inaugurale, la bande à Yves occupait la première place provisoire, comptant 18 points devant l'équipe Zigler et celle de Dylan Rocher, créditées chacune de 17 points. La deuxième partie de poule aura lieu ce jeudi, suivie des demi-finales et de la finale.