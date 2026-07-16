Madagascar: Coopération russo-malgache - La TVM lance « Russamada TV »

La Télévision nationale malagasy (TVM) enrichit sa grille de programmes avec Russamada TV, une nouvelle émission hebdomadaire consacrée aux relations entre Madagascar et la Russie. Diffusée chaque jeudi à 19 heures, elle vise à informer le public sur les principaux axes de coopération entre les deux pays.

Présentée par la journaliste Fabienne Andomalala Rakotomananjo, l'émission abordera les actualités de la coopération russo-malgache, tout en mettant en lumière la culture, l'histoire et les perspectives de partenariat dans différents secteurs.

Le programme est porté par l'African Initiative et la Maison de l'Amitié russo-malgache, en partenariat avec la TVM. Après une diffusion sur les réseaux sociaux et sur les ondes de la Radio nationale malagasy (RNM), cette nouvelle déclinaison télévisée a pour objectif de toucher un public plus large à travers le territoire national.

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Structurée autour de quatre rubriques, l'émission proposera notamment un retour sur les grandes étapes de la coopération entre Madagascar et la Russie, présenté par Antsa Rahadraniriana. Une autre séquence sera consacrée aux actualités du partenariat bilatéral, tandis qu'une rubrique d'initiation à la langue russe sera animée par Nadiejda Doubinina, spécialiste de l'enseignement du russe venue de Saint-Pétersbourg.

Le lancement de cette émission s'inscrit dans la dynamique de renforcement des échanges entre les deux pays, à l'approche du 55e anniversaire de leur coopération, qui sera célébré en 2027.