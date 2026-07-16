Madagascar: Concert anniversaire - La relève de Ny Railovy prend le relais

Le concert « Ny Railovy 70 2.0 », prévu le 26 juillet, marque le retour de cette formation légendaire, désormais portée par une nouvelle génération déterminée à perpétuer son héritage.

Le 26 juillet, l'amphithéâtre du CCI Ivato accueillera le grand retour de Ny Railovy. À travers le concert « Ny Railovy 70 2.0 », la quatrième génération célébrera les 70 ans de cette formation emblématique en revisitant son répertoire avec une touche de modernité. Pendant près de trois heures trente, le public redécouvrira les chansons qui ont marqué l'histoire du groupe, dans une mise en scène entièrement repensée.

La nouvelle formation réunit Hery Randriamahatana, Voahangy Rajaofetra, Nary Andriamahatana, Rinah, Toaiky Andriamahatana, Anthony Andriamahatana, Francky Rakotoniaina et Odon Ratsinjomanana, avec Dr Souleman à la présentation. Deux femmes rejoignent désormais l'aventure : Rinah, connue au sein du groupe M. Razafy, et Voahangy Rajaofetra, qui accompagne Ny Railovy depuis les années 1990.

La majorité des membres appartient à la famille des fondateurs, tandis qu'Odon Ratsinjomanana est venu renforcer le groupe à la basse. « La majorité des membres sont des descendants de la famille, mais nous accueillons aussi des artistes qui partagent les valeurs du groupe », explique Hery Randriamahatana.

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Qualité des voix

L'histoire de Ny Railovy remonte à 1948, lorsque le groupe est créé afin de faire connaître ses compositions à la radio malgache. Après l'enregistrement de ses premiers morceaux, il sort son premier disque en 1956, puis son premier album en 1957, avant d'enchaîner les spectacles, les comédies musicales et les tournées. Le nom Ny Railovy est finalement retenu parmi plusieurs propositions, tandis que le logo est dessiné par Biry. Après une période de succès, le groupe connaît une interruption avant d'être relancé en 1988 par Biry avec l'arrivée de la deuxième génération, composée notamment de Hery et de Nary Andriamahatana.

« Beaucoup se demandaient s'il fallait encore faire vivre Ny Railovy. Des personnes nous ont rappelé que ce patrimoine ne devait pas disparaître. Nous avons compris que c'était notre responsabilité de le transmettre », confie Hery Randriamahatana.

Le concert rendra hommage aux membres fondateurs, notamment Jérôme Randria et Biry, en reprenant les chansons qui ont forgé la réputation du groupe, parmi lesquelles figurent des compositions comme Raha Poety et Manga ny fitia.

Les voix seront réparties dans le respect de la tradition : Toaiky Andriamahatana, petit-fils de Pata, s'efforcera notamment de reprendre la célèbre voix aiguë de son grand-père, tandis que Hery, Nary et Toaiky alterneront les différentes parties vocales, à l'image de Jérôme Randria et de Biry autrefois. Les six chanteurs et les deux chanteuses préserveront ainsi la richesse des harmonies qui a toujours fait la signature de Ny Railovy.

Tout en restant fidèle à son identité, le groupe prépare également l'avenir. Trois nouvelles chansons ont déjà été interprétées, même si le répertoire historique occupera une place centrale. « Il ne s'agit pas de faire du copier-coller. Chaque génération doit apporter sa personnalité tout en préservant le niveau vocal, la tenue malgache, la diction et la qualité scénique qui font l'identité de Ny Railovy », souligne Hery Randriamahatana.

Le spectacle ne comptera aucun invité. Fidèle à la tradition de Ny Railovy, il mêlera musique, littérature, kabary et quelques chorégraphies. Les anciens décors peints laisseront place à une scénographie moderne, avec des jeux de lumière, des projections vidéo et quelques touches de technologie inspirées du concept « 2.0 », sans dénaturer l'esprit du groupe.