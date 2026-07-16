Afrique de l'Est: Madacascar Airlines - L'agence commerciale reprend ses activités à Mahajanga

Madagascar ambitionne d'accueillir un million de touristes à l'horizon 2028, soit trois fois plus que l'objectif initial. Pour y parvenir, le pays mise notamment sur l'ouverture progressive de l'espace aérien, la création de nouvelles liaisons directes et l'augmentation de la fréquence des vols.

Dans le cadre de sa relance et de son retour progressif, la compagnie nationale vient de rouvrir son agence commerciale située avenue Gillon, à Mahajanga. Ce point de vente de billets reprend ses activités après plusieurs années de fermeture afin de se rapprocher davantage de ses voyageurs.

Dans cette perspective, Madagascar Airlines devrait également reprendre le nom d'Air Madagascar d'ici à la fin de l'année. La compagnie a par ailleurs rouvert, la semaine dernière, son agence commerciale de Mahajanga, qui a accueilli ses premiers clients le vendredi 10 juillet.

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« Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de transformation engagée par la compagnie afin de faire évoluer son offre. La réouverture de l'agence permet de renforcer sa présence dans les régions, d'accompagner le développement des territoires desservis et de réaffirmer son rôle de compagnie aérienne nationale. Notre agence de Mahajanga a accueilli ses premiers clients, marquant ainsi une nouvelle étape dans le rapprochement de la compagnie avec ses voyageurs », a déclaré un responsable de la compagnie aérienne vendredi dernier.

La compagnie aérienne propose une dizaine de vols réguliers directs par semaine reliant l'aéroport d'Ivato, à Antananarivo, à celui d'Amborovy, à Mahajanga, depuis quelques années.

Tandis que la ligne directe entre Mayotte et Mahajanga propose en moyenne cinq vols par semaine. Ces liaisons rapides d'environ une heure sont particulièrement assurées par la compagnie EWA Air.