Afrique: Tunisie-Italie - Les Innovation Talks renforcent les passerelles entre les écosystèmes de l'innovation

La deuxième édition des Innovation Talks s'est tenue aujourd'hui au Startup Village de Tunis. Ce cycle de rencontres est promu par l'Ambassade d'Italie à Tunis et par Terna Innovation Zone Tunisia, avec pour objectif de renforcer les synergies entre les écosystèmes de l'innovation italien et tunisien.

Animée par Wassim Ben Larbi, la rencontre a réuni Matthieu Meneghini, co-fondateur de la startup italienne Koalisation, et Souha Bejaoui, co-fondatrice de la startup tunisienne ProVerdy, qui ont échangé autour de solutions innovantes, d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies au service de la durabilité, en présence d'un large public composé de startups, d'investisseurs, de venture capitalists, de représentants du monde académique et de jeunes talents de l'écosystème tunisien de l'innovation.

Fondée en 2022, Koalisation oeuvre dans la lutte contre le changement climatique à travers le développement de projets de carbon finance à fort impact en Afrique subsaharienne, réalisés en collaboration avec les communautés locales. La startup développe des initiatives dans les domaines du clean cooking, de l'agroforesterie et de l'accès à l'eau, contribuant à la réduction des émissions, à la préservation des écosystèmes et au développement durable des communautés concernées.

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En 2025, elle a reçu la mention spéciale Joule des ENI Award, décernée par le Président de la République italienne, pour les projets entrepreneuriaux innovants et durables.

ProVerdy, l'une des cinq startups sélectionnées dans le cadre du programme d'accélération 2026 de Terna Innovation Zone Tunisia, a développé une plateforme Software as a Service fondée sur l'intelligence artificielle afin d'accompagner les entreprises dans la mesure, la gestion et la réduction de leur empreinte carbone, grâce à des solutions avancées de carbon accounting et de reporting ESG. La startup a reçu le prix Startup of the Year Award 2026 dans le cadre du Tunisia Investment Forum.

« Avec plus de 1 400 startups actives et un écosystème dynamique réunissant universités, centres de recherche, technopôles, accélérateurs et institutions publiques - a déclaré l'Ambassadeur d'Italie, Alessandro Prunas - la Tunisie représente un terrain particulièrement fertile pour renforcer les synergies avec le système italien de l'innovation. Réunir les acteurs de l'innovation italiens et tunisiens signifie favoriser la circulation des idées, des compétences et des talents, en créant les conditions pour de nouvelles collaborations dans des secteurs stratégiques pour l'avenir, des technologies émergentes à la durabilité. »

Après la première édition des Innovation Talks, consacrée en mai dernier à l'intelligence artificielle avec la participation de la startup italienne Eoliann et de la startup tunisienne NextAV, l'Ambassade d'Italie et Terna Innovation Zone Tunisia poursuivent leur action conjointe en faveur des collaborations entre les écosystèmes de l'innovation des deux pays.

«Le choix de Terna d'ouvrir à Tunis son deuxième Innovation Zone après celui de San Francisco - a ajouté l'Ambassadeur Prunas - confirme que l'Italie reconnaît l'immense potentiel de la Tunisie, premier pays africain à avoir adopté un Startup Act, en tant que point de référence pour l'innovation dans l'ensemble de la région méditerranéenne. »