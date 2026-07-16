Tunisie: EST - Chikhaoui, dernier arrivé - Une défense new-look

Marouane Sahraoui, Montassar Essid et Raed Chikhaoui, dernier arrivé : la défense « sang et or » change de visage avec, notamment, les départs de Yassine Meriah et Mohamed Amine Ben Hmida.

C'est une Espérance métamorphosée qu'on verra à l'oeuvre lors de la saison 2026-2027. Il y a d'abord les joueurs en fin de contrat que la direction du club n'a pas souhaité renouveler, à savoir Mohamed Wael Derbali, Ghaith Ouahabi et Zakaria El Ayeb.

D'autres joueurs, en fin de contrat également, n'ont pas souhaité, eux, poursuivre l'aventure, en l'occurrence Yan Sasse et Onuche Ogbelu.

Quant à Houssem Tka, il a exigé un salaire jugé exorbitant. Et s'il y a un compartiment qui est le plus touché par les départs et les arrivées, c'est bel et bien la défense. Si Hamza Jelassi est prolongé pour une saison, son coéquipier de l'axe, Yassine Meriah, n'a pas été retenu. Quant à Mohamed Amine Tougaï, son avenir est incertain, même s'il est fort probable qu'il soit définitivement cédé, sachant qu'il dispose d'offres, notamment d'Al Ahli Tripoli.

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Ceci dit, deux défenseurs axiaux ont été recrutés : Marouane Sahraoui, engagé pour deux ans, et le dernier arrivé, Raed Chikhaoui, qui a signé avant-hier soir un contrat de trois ans.

Le recrutement de Raed Chikhaoui a coûté cher à la trésorerie du club : 900 mille dinars, contre le passage définitif de Ahmed Bouassida à l'USM.

Les changements au sein de la défense touchent également le poste d'arrière gauche avec le départ de Mohamed Amine Ben Hmida, parti à Al-Hazem.

Pour le moment, ce poste reste vacant à moins que Mohamed Ben Ali, prolongé pour deux ans, se métamorphose en arrière gauche.

En ce qui concerne le poste de gardien de but, on enregistre l'arrivée de Montassar Essid, désormais « sang et or » jusqu'au 30 juin 2029. Il sera en concurrence avec Amanallah Memmiche qui a retrouvé à la fin de la saison dernière son rang de premier gardien. Par ailleurs, Béchir Ben Saïd, qui a encore une année dans son contrat, est sur le départ. Il n'a qu'à amener une offre.

Haj Mahmoud rejoint le groupe à Aïn Draham

L'international et milieu défensif, Mohamed Haj Mahmoud, qui a signé un contrat de trois ans, s'est marié hier. La direction du club lui a accordé trois jours. Il rejoindra le groupe directement à Aïn Draham où l'équipe sera en stage de 10 jours à partir de demain.

Le second stage à Tabarka ou Djerba

La destination Maroc, pour le second stage, a été définitivement abandonnée. Le choix est porté sur Tabarka ou Djerba. La date sera fixée ultérieurement.