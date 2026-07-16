Tunisie: Mohamed Ali Nafti transmet les condoléances du président de la République à Doha

Sur instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Professeur Kaïs Saïed, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, M . Mohamed Ali Nafti, a présenté aujourd'hui, le 15 juillet 2026, au Palais de Lusail à Doha, ses condoléances à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État frère du Qatar, suite au décès de feu l'Émir Père, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Lors de la cérémonie de présentation des condoléances, le Ministre a transmis à Son Altesse l'Émir de l'État du Qatar les condoléances les plus attristées de Monsieur le Président de la République ainsi que ses sincères sentiments de compassion à la famille du défunt et au peuple qatarien, rappelant à cette occasion les qualités de l'Émir Père et son rôle historique dans l'édification du développement moderne du Qatar et de sa prospérité.

Le Ministre a également rappelé la contribution du regretté défunt à la consolidation des relations de fraternité et de coopération existant entre la Tunisie et le Qatar dans divers domaines, tout en saluant les sentiments d'affection et de respect qu'il portait à l'égard de la Tunisie, de ses dirigeants et de son peuple.

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De son côté, l'Émir de l'État du Qatar a chargé le Ministre de transmettre à Monsieur le Président de la République ses salutations les plus chaleureuses et l'expression de la gratitude de sa famille, tout en réaffirmant sa volonté de développer davantage les relations fraternelles unissant les deux pays et les deux peuples frères.