Tunisie: STEG - Entre délestages et indemnisations promises, le consommateur en attente

L'Organisation de défense du consommateur appelle la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) à mettre en place un mécanisme de réclamation pour indemniser les citoyens dont les appareils électroménagers ont été endommagés par les coupures répétées de courant.

Le président de l'organisation, Lotfi Riahi, a déclaré à la Radio nationale qu'il devient impératif pour la STEG d'instaurer un tel mécanisme, consistant essentiellement à évaluer les dommages subis par les appareils électroménagers et à déterminer les modalités d'indemnisation des citoyens. Cet appel intervient à la suite du mécontentement exprimé par plusieurs usagers confrontés à des pannes ou dégâts techniques causés par les coupures d'électricité.

La directrice de la direction commerciale et du marketing à la STEG, Hind Neifer, a affirmé à la Radio nationale que la société est en mesure d'indemniser les dommages, à condition que ceux-ci soient prouvés dans un délai de 48 heures. Elle a précisé que les personnes lésées doivent suivre les procédures réglementaires en vigueur et fournir des documents justifiant la valeur du dommage, les dossiers d'indemnisation faisant l'objet d'une étude en coordination avec les compagnies d'assurance. Elle a ajouté que les coupures périodiques ne concernent ni les zones sensibles ni les établissements de santé.

Le président-directeur général de la STEG, Faycel Trifa, avait de son côté justifié le recours aux délestages par la forte hausse des températures et l'utilisation intensive des climatiseurs. Ces coupures périodiques, d'une durée de 30 à 45 minutes, visent selon lui à alléger la charge sur les lignes d'alimentation de certaines régions et à éviter une coupure totale du réseau à l'échelle nationale. Il a appelé les citoyens à rationaliser leur consommation et à se limiter à l'usage d'un seul climatiseur par foyer.

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