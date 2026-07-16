Cote d'Ivoire: Festival Sêkêh des ARTs et des cultures - Le Gbôklè érige l'art en pilier du développement socio-économique

Le conseil régional du Gbôklè, dans le Sud-Ouest ivoirien, se prépare à accueillir des milliers de participants à l'occasion de la première édition du Festival Sêkêh des arts et des cultures, prévue du 31 juillet au 2 août à Sassandra et à Fresco.

C'est une initiative pensée sur le long terme, avec pour ambition de positionner durablement l'art comme un pilier du développement de la région du Gbôklè. Le Festival Sêkêh (castagnette en langue locale) des arts et des cultures, prévu du 31 juillet au 2 août 2026, ne compte pas se limiter à magnifier la richesse des expressions artistiques et culturelles de cette région du Sud-Ouest ivoirien.

Il ambitionne de devenir un rendez-vous annuel qui mettra sur orbite, le temps du festival, les potentialités économiques de la région, notamment à travers un forum économique intégré intitulé « Investir dans le Gbôklè », tout en célébrant ce qui fait l'unité de cette région.

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Portée par le conseil régional du Gbôklè, cette première édition du Festival Sêkêh se déroulera à Sassandra, chef-lieu de la région, et à Fresco, précise la note de presse relative à l'événement. Elle est placée sous le thème « Les arts au service du développement durable et de la cohésion sociale : la symbolique du Sêkêh dans le Gbôklè ».

« À travers cette initiative, nous voulons faire de la culture un levier de développement durable, de cohésion sociale, de promotion touristique et de dynamisation économique. Il s'agira de révéler les immenses richesses culturelles, historiques, artisanales et touristiques du Gbôklè, tout en créant des opportunités pour les artistes, les jeunes, les femmes, les artisans et les opérateurs économiques. Pour cette première édition, nous avons choisi comme région invitée d'honneur le Bounkani », précise Mahamadou Kébé, président du conseil régional du Gbôklè.

Pendant trois jours, les milliers de participants attendus vivront une expérience immersive au coeur du patrimoine du Gbôklè à travers une programmation riche et diversifiée : parade culturelle, conférences, concours culinaires, concours de chants, de wôyô (ambiance musicale festive et spontanée) et de danses traditionnelles, concerts, formations professionnelles, expositions d'oeuvres d'art, foire artisanale, village gastronomique et découverte des principaux sites touristiques de Sassandra.