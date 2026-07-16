Cote d'Ivoire: Protection civile - L'Onpc reçoit 26 véhicules d'intervention d'une valeur de 2,675 milliards de FCfa

Un Fourgon pompe-tonne lourd (Fpt), quatre fourgons pompe-tonne légers, quatre Camions-citernes incendie (Cci), sept ambulances ou Véhicules de secours à victime (Vsav), dix Véhicules de liaison (Vl). C'est l'inventaire de l'important équipement d'intervention qu'a réceptionné, le mercredi 15 juillet, à son siège, à Adjamé, l'Office national de protection civile (Onpc).

Ces engins roulants, d'une valeur de 2,675 milliards de FCfa, acquis sur budget de l'Etat de Côte d'Ivoire, ont été officiellement remis au directeur général de l'Onpc, Gabin Kassi Amankou, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité (Mis), Vagondo Diomandé.

Pour le Mis, chaque investissement consenti en faveur de la protection civile est un investissement au service de la vie, un investissement au service de la sécurité des populations et de la résilience de la nation. C'est dans cet esprit que s'inscrit la livraison de nouveaux véhicules d'intervention à l'Onpc.

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« Cette cérémonie marque une étape importante dans la modernisation de notre système national de protection civile. Au-delà d'une simple dotation en matériel roulant, elle traduit la volonté du gouvernement de renforcer durablement les capacités opérationnelles de nos services de secours. Bien évidemment, ceci, afin de mieux protéger nos populations, de mieux protéger leurs biens ainsi que l'environnement », a indiqué Vagondo Diomandé.

La Côte d'Ivoire, comme de nombreux autres États, est confrontée à des risques de plus en plus variés et complexes. Ils sont d'origine technologique, sanitaire, ou peuvent être liés aux effets du changement climatique. Cette réalité impose aux services de protection civile de disposer de moyens modernes, performants et adaptés aux exigences de tous les types d'intervention.

« Conscient de ces enjeux, l'État de Côte d'Ivoire s'est fixé pour ambition, à l'horizon 2030, de bâtir un système de protection civile moderne, capable de prévenir les risques, d'anticiper les crises, mais aussi et surtout de répondre rapidement et efficacement aux situations d'urgence », a lancé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Avant d'ajouter que les nouveaux équipements mis en service ce jour permettront d'améliorer les capacités d'intervention des pompiers civils sur l'ensemble du territoire national, de réduire les délais d'intervention et d'assurer une prise en charge plus efficace des sinistres et des catastrophes.

Gabin Kassi Amankou s'est particulièrement réjoui de la réception d'engins roulants destinés à renforcer les capacités opérationnelles de l'Onpc. « Cette cérémonie, loin de s'apparenter à une simple mise à disposition de moyens, illustre la volonté du gouvernement ivoirien de transformer et de moderniser la protection civile nationale, singulièrement les services de secours, de sauvetage et d'incendie, en leur permettant de réduire les délais d'intervention, d'améliorer la couverture opérationnelle du territoire national et d'accroître l'efficacité des secours apportés aux populations », a déclaré le Dg de l'Onpc.