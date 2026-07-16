Cote d'Ivoire: Accident sur l'axe Touba-Biankouma - 14 nouveaux corps repêchés

Le bilan du grave accident survenu le lundi 13 juillet 2026, sur l'axe Touba-Biankouma s'est alourdi ce mercredi 15 juillet 2026, avec la découverte, par les sapeurs-pompiers civils, de 14 nouveaux corps dans le fleuve Bafing.

Selon un rapport du Centre de protection civile de Biankouma, dont nous avons eu copie, les sapeurs-pompiers ont été alertés tôt dans la matinée de ce mercredi afin de procéder à des opérations de repêchage de corps dans le fleuve Bafing.

Le bilan des victimes repêchées au cours de ces opérations est le suivant : cinq femmes, trois hommes et six enfants, dont cinq fillettes et un garçonnet, soit 14 corps au total.

Les quatorze corps repêchés ont été extraits des eaux avec soin, puis mis à la disposition des services des pompes funèbres de Man pour les procédures d'identification et de transfert.

Les recherches subaquatiques ainsi que les opérations de reconnaissance le long des berges se poursuivent activement afin de localiser d'éventuelles autres victimes.

Le bilan global de ce drame s'élève désormais à 44 blessés et 39 décès confirmés, dont 25 enregistrés lors de l'intervention initiale et 14 après les opérations de repêchage menées ce mercredi 15 juillet 2026.