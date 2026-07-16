Cote d'Ivoire: Transformation digitale - L'Apsfd-ci prépare les institutions de microfinance aux nouveaux défis du secteur

L'Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d'Ivoire (Apsfd-ci) a ouvert, ce mercredi 15 juillet 2026, au Seen Hôtel Abidjan Plateau, une session de formation dédiée à la transformation digitale des institutions de microfinance.

À l'occasion de cette rencontre, le directeur Exécutif de l'APSFD-CI, Cyrille Tanoé a souligné que la digitalisation est devenue un levier incontournable pour améliorer la performance, la compétitivité et l'inclusion financière dans le secteur de la microfinance.

S'appuyant sur les statistiques du 31 décembre 2025, il a rappelé que le secteur compte 45 SFD agréés et plus de 2,57 millions de clients, avec des encours de dépôts de 682,1 milliards Fcfa et des crédits de 722,5 milliards Fcfa.

Selon lui, l'intégration des institutions de microfinance aux plateformes régionales de paiement de la Bceao et du Gim-Uemoa ouvre de nouvelles perspectives pour offrir des services financiers plus rapides et plus accessibles. Il a également rappelé que la Bceao a fixé au 30 juin 2027 l'entrée en vigueur effective des paiements instantanés pour les institutions de microfinance.

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Organisée en partenariat avec la Giz dans le cadre du projet ProREI, cette formation vise à accompagner les acteurs du secteur dans l'élaboration de stratégies de digitalisation adaptées à leurs réalités, tout en renforçant leurs capacités face aux enjeux de cybersécurité, de protection des données et de conformité.

Cyrille Tanoé a enfin invité les participants à tirer pleinement profit de ces trois jours d'échanges afin de réussir la transition numérique de leurs institutions et de mieux répondre aux attentes des populations, notamment les jeunes, les femmes et les microentreprises.

Créée en 1998, l'Apsfd-ci est une association à but non lucratif regroupant les Institutions de Microfinance agréées en Côte d'Ivoire.

Elle représente et défend les intérêts du secteur de la microfinance. Sa mission est de promouvoir une microfinance professionnelle, responsable et inclusive. Elle assure également la diffusion de l'information entre les Sfd, les autorités, les partenaires financiers et le public.