Afrique: Technologies spatiales/Mass 2026 - Cinq projets innovants portés par des jeunes ivoiriens primés

Initiée par la structure Otif Africa Space, la 2e édition du Marché africain des solutions spatiales (Mass 2026) s'est achevée, le 9 juillet, au Parc des expositions de Port-Bouët, après 72 heures de travaux, de découvertes et de partage.

L'épilogue de la 2e édition du Marché africain des solutions spatiales (Mass 2026), le 9 juillet, au Parc des expositions de Port-Bouët, a touché du doigt l'un des principaux objectifs visés par ce sommet technologique : faire découvrir des solutions spatiales innovantes conçues par des jeunes.

En effet, à côté des stands d'exposition, des ateliers thématiques et des rencontres B to B, un pitch de projets innovants portés par des startups ivoiriennes était au coeur du Mass 2026. C'était l'innovation majeure de l'édition. Sur les 15 projets présentés, cinq ont été retenus par le jury et récompensés en numéraire.

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Le premier prix a été décerné à un projet de mise en place d'un système d'assistance et d'intelligence des données agricoles porté par la start-up Digi Impact Technologie. Le 2e prix est revenu au projet Ayéba de la start-up Kyojin. Il s'agit d'un système d'alerte précoce sur les zones à fort risque d'inondation pendant les saisons pluvieuses. Les trois autres projets primés abordaient diverses thématiques à forte valeur technologique, également avec la donne spatiale comme épine dorsale.

Fabrice Irié Bi Irié, commissaire général du Mass, s'est dit « agréablement surpris » par les solutions présentées par les startups. Il a souligné que la mise en place de ce concours est la preuve de l'engagement du Mass à soutenir les jeunes talents ivoiriens et africains, et à faire de l'innovation technologique un moteur du développement durable sur le continent africain.

« L'idée, c'est de catalyser l'innovation. Cette compétition est à sa première édition et, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été impressionné par les projets proposés. Les lauréats seront encadrés par l'incubateur du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique qui permettra à ces projets d'être matures et d'être mis en oeuvre dans les collectivités », a-t-il assuré.

Le Mass, rappelons-le, est un sommet africain annuel né de la conviction de la structure organisatrice, Otif Africa Space, que les technologies spatiales peuvent être mises au service du développement des Etats africains. Son credo est que ces technologies ne sont plus l'apanage des superpuissances ni le domaine exclusif des astronautes, mais qu'elles sont démocratisées, et donc accessibles et susceptibles d'être créées par tout le monde.

Ayant enregistré une quarantaine d'exposants et des milliers de visiteurs, le Mass 2026 avait pour thème « L'espace au service du développement : accélérer la transformation socio-économique de l'Afrique ». Un choix thématique qui reflète bien la volonté des organisateurs et leurs partenaires institutionnels et privés de démontrer que les solutions spatiales peuvent bel et bien contribuer à apporter des réponses concrètes aux défis du développement socio-économique des pays africains et à renforcer la résilience des territoires.

« Nous avons été heureux de voir une forte implication des collectivités à travers leurs faîtières, l'Uvicoci et l'Ardci, notamment au deuxième jour. Les élus ont exposé leurs besoins, notamment dans les domaines forestier, agricole et foncier, et des partenariats ont été conclus entre elles et des entreprises exposantes, qui leur proposeront des solutions adaptées. C'est là tout le sens de ce marché qui gagne en maturité », s'est félicité Fabrice Irié Bi Irié.

L'autre temps de la cérémonie de clôture a été la remise d'attestation aux entreprises exposantes. Pour la prochaine édition, en 2027, le commissaire général du Mass a annoncé une collaboration encore plus étroite avec les collectivités afin qu'elles bénéficient des solutions existantes en matière de gestion des territoires.