Cote d'Ivoire: Catalyse 2026 - Un programme national d'incubation pour accompagner plus de 500 entrepreneurs ivoiriens

Impact Hub Abidjan et Hub Ivoire Tech ont procédé, ce mercredi 15 juillet 2026, au lancement officiel de Catalyse 2026, un programme national d'incubation destiné à soutenir plus de 500 entrepreneurs ivoiriens d'ici la fin de l'année. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue au siège de Hub Ivoire Tech, au Plateau.

Mis en place pour répondre au déficit d'accompagnement structuré dont souffrent de nombreuses petites et moyennes entreprises (Pme), le programme cible à la fois les entrepreneurs déjà en activité et les porteurs de projets désireux de transformer leurs idées en entreprises pérennes.

Selon Nadine Zoro, cofondatrice et Managing Director d'Impact Hub Abidjan, l'initiative va bien au-delà d'un simple programme de formation. « De nombreux porteurs de projets, particulièrement dans les régions hors d'Abidjan, n'ont jamais bénéficié d'un accompagnement structuré. Catalyse se veut avant tout un véritable parcours de transformation », a-t-elle indiqué.

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Le programme sera déployé à travers trois cohortes et proposera huit semaines de formation en ligne articulées autour de dix modules. Ces formations aborderont notamment le modèle économique, la gestion financière, le marketing, les outils numériques ainsi que l'intelligence artificielle. Les participants auront également accès à un réseau de mentors, à des assistants basés sur l'intelligence artificielle et recevront une certification délivrée par Impact Hub.

L'un des enjeux majeurs de Catalyse 2026 est de démocratiser l'accompagnement entrepreneurial sur l'ensemble du territoire national. Dans cette optique, des ateliers en présentiel seront organisés dans cinq villes du pays, afin de permettre aux entrepreneurs des différentes régions de bénéficier du programme.

Pour Madoussou Doumbia, coordonnatrice de Hub Ivoire Tech, cette initiative s'inscrit pleinement dans la mission du hub national d'innovation visant à structurer et renforcer l'écosystème entrepreneurial ivoirien.

« Notre ambition est d'atteindre un maximum d'entrepreneurs dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et de leur fournir l'accompagnement nécessaire au développement de solutions durables répondant aux besoins des populations », a-t-elle souligné.

Elle a également rappelé que Hub Ivoire Tech, lancé en décembre 2025 sous l'impulsion de la Présidence de la République, a pour vocation de fédérer les acteurs de l'innovation et d'améliorer l'accompagnement des entrepreneurs sur l'ensemble du territoire.

La rencontre a aussi été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre Impact Hub Abidjan et Hub Ivoire Tech, officialisant leur collaboration dans la mise en oeuvre du programme Catalyse 2026.

Les inscriptions à la première cohorte sont ouvertes jusqu'au 22 juillet 2026, tandis que le démarrage des formations est prévu pour le 27 juillet 2026.

Le programme s'achèvera en décembre avec l'organisation d'un Demo Day national au siège de Hub Ivoire Tech. À cette occasion, les meilleurs projets seront présentés devant un jury. Les trois lauréats bénéficieront d'un financement d'amorçage destiné à soutenir la création ou le développement de leurs activités.