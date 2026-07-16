Cote d'Ivoire: Émotion après le meurtre d'un livreur à moto - Amadou Koné réaffirme l'engagement de l'État à rendre justice à Koné Mamadou

L'émotion demeure vive après l'assassinat de Koné Mamadou, jeune livreur de petits colis à moto, tué lors d'une agression perpétrée dans la nuit du 5 au 6 juillet 2026 à Cocody Les Vallons. Quelques jours après ce drame qui a profondément choqué l'opinion publique, le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, s'est rendu, ce mercredi 15 juillet 2026, au domicile de la famille endeuillée pour lui témoigner la solidarité du Gouvernement et du Président de la République, Alassane Ouattara.

Au nom du Chef de l'État et du Gouvernement, le ministre a exprimé sa compassion aux proches de la victime, saluant la mémoire d'un jeune travailleur dont la disparition tragique a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et dans l'opinion nationale. Il a tenu à rassurer la famille sur la ferme détermination des autorités à faire toute la lumière sur cette affaire et à garantir que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice.

« L'État fera appliquer le droit », a assuré Amadou Koné, réaffirmant ainsi la volonté des pouvoirs publics de lutter sans relâche contre le grand banditisme et l'insécurité. Il a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour la diligence avec laquelle elles conduisent les investigations afin d'élucider ce crime.

Les premiers résultats de l'enquête témoignent d'ailleurs de cette mobilisation. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI-Nord) de la Police criminelle a procédé à l'interpellation de quatre personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire. Les investigations ont notamment permis de remonter une filière de recel de motos volées, conduisant à l'arrestation de deux receleurs, puis de deux auteurs présumés de l'agression mortelle. La motocyclette de la victime a également été retrouvée.

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Selon les premiers éléments de l'enquête, Koné Mamadou, père de deux enfants et livreur depuis seulement quelques mois, effectuait une course lorsqu'il a été pris en chasse par plusieurs individus circulant à moto. Mortellement agressé à l'arme blanche, il a succombé à ses blessures après que ses assaillants se sont emparés de son engin avant de prendre la fuite.

La visite d'Amadou Koné s'inscrit dans une volonté des autorités d'accompagner la famille dans cette douloureuse épreuve tout en réaffirmant leur détermination à combattre la criminalité. Ce geste de solidarité intervient alors que l'enquête se poursuit afin d'identifier l'ensemble des personnes impliquées et de les traduire devant les juridictions compétentes. Pour de nombreux Ivoiriens, ce drame rappelle également les risques auxquels sont exposés quotidiennement les livreurs à moto, devenus des acteurs essentiels de l'économie urbaine.