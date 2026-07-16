Cote d'Ivoire: Ouangolodougou/Autonomisation féminine - Un opérateur aide des femmes à se prendre en charge

15 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Charles Kazoni

Des femmes de Laléraba, dans le département de Ouangolodougou et celles de Niangoloko, au Burkina Faso, ont bénéficié d'un don, le 9 juillet. Les bénéficiaires de chacune des localités disposent d'un restaurant implanté à Laléraba.

La superficie totale du bâtiment abritant ce lieu de restauration est de 140 m2. Une offre de l'opérateur ayant réalisé les Postes de contrôle juxtaposés (Pcj) de Laléraba. Cela, dans le cadre de l'autonomisation de la femme.

Selon l'Agence ivoirienne de presse, Judicaël Gnangbé, directeur des Pcj de Laléraba, a justifié la réalisation de cette infrastructure. « Toutes les administrations étant présentes sur les Pcj, il était important de leur offrir un cadre adéquat pour que leur personnel puisse se restaurer. Elles vont gérer cet espace. Les gains qui seront générés sont à elles », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Idrissa N'Golo Coulibaly, sous-préfet de Kaouara, représentant, Djamatigui Touré, préfet de Ouangolodougou, a salué cette initiative. « Il s'agit de réunir sur le même lieu, deux peuples qui partagent ensemble une longue histoire de vie et de communauté », s'est-il réjoui.

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Au nom des femmes de Niangoloko, Sirima Alphonse, 1er vice-président de la délégation, a rappelé que le vivre-ensemble est une nécessité pour ces deux communautés.

C'est tout heureuse que Kadidjatou Ouattara, présidente des femmes de Laléraba, a exprimé toute sa reconnaissance à l'entreprise donatrice.

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