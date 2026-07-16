Cote d'Ivoire: Entretien des infrastructures sportives - L'ONS s'équipe d'outils de dernière génération

15 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

Dans sa volonté de faire des infrastructures sportives nationales une référence en matière de qualité, de performance et de durabilité, le directeur général de l'Office national des sports (Ons), Ousmane Gbané, poursuit résolument la modernisation des équipements destinés à l'entretien des pelouses.

Le jeudi 9 juillet 2026, l'Ons a réceptionné de nouvelles machines de dernière génération destinées à renforcer les capacités d'entretien de ses terrains gazonnés. Cet investissement stratégique traduit la volonté constante de la direction générale de garantir des pelouses de haute qualité, répondant aux normes les plus exigeantes, tout en assurant leur pérennité.

À travers cette acquisition, l'Ons confirme son engagement à doter ses infrastructures des meilleurs équipements afin d'offrir aux sportifs, aux clubs et aux organisateurs d'événements des conditions de pratique optimales.

Un investissement aujourd'hui pour construire les infrastructures sportives de demain, selon le premier responsable de cette structure.

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