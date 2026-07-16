Cote d'Ivoire: Lutte contre la désinformation - L'Oidh renforce les capacités des acteurs de la société civile

L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme (Oidh) avec l'appui financier de Idea International a organisé le mercredi 15 juillet 2026, un atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur la désinformation et la manipulation de l'information.

Il s'agit de donner à ces acteurs les rudiments afin qu'ils puissent comprendre le phénomène des Fimi (lutte contre la manipulation de l'information et de l'ingérence numérique étrangère) et surtout faire en sorte qu'ils puissent être les sentinelles de l'intégrité de l'information.

Le conseiller technique chargé de la relation avec les institutions de la Républiques, Imbassou Ouattara, représentant le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a remercié l'Oidh pour cette initiative. « Conscient des risques que représentent la désinformation et la manipulation de l'information pour la stabilité de nos institutions et notre cohésion nationale, le ministère de la Communication a fait de la lutte contre ce phénomène, une priorité », fait-il observer, soulignant que c'est dans cette dynamique que s'inscrit, notamment l'initiative en ligne « tous responsables » qui a déjà permis de former, sensibiliser et d'impacter plus de six mille citoyens ivoiriens sur l'ensemble du territoire national.

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Pour lui, l'Oidh se positionne comme un véritable adjuvant des initiatives gouvernementales. Car il démontre une fois encore sa capacité à traduire les orientations stratégiques de l'Etat en actions concrètes et de proximité au bénéfice direct des acteurs de la société civile. « Cette complémentarité entre l'action publique et l'engagement associatif est à n'en point douter, la clé d'une riposte efficace et durable face aux Fimi », a déclaré le conseiller technique d'Amadou Coulibaly.

C'est pourquoi il invite les participants à suivre avec une attention particulière cette formation. « Vous êtes dans vos communautés respectives, des relais de confiance et des acteurs de sensibilisation de premier plan. La formation qui vous est proposée aujourd'hui, revêt à cet égard un intérêt tout particulier. Elle vous permettra non seulement de mieux comprendre les mécanismes et les catalyseurs des Fimi dans notre contexte national, mais surtout de vous doter d'outils de plaidoyer concret que vous pourrez mobiliser au quotidien dans vos action de terrain. Investir dans vos capacités, c'est investir dans la résilience informationnelle de l'ensemble de la nation ivoirienne », a conclu Imbassou Ouattara.

Le secrétaire général de l'Oidh, Brice Nioulé, a exprimé sa gratitude au ministère de la Communication pour son appui constitutionnel constant qui témoigne l'engagement résolu pouvoir public ivoirien en faveur d'un espace informationnel sain, sûr et résilient. « L'Oidh s'est résolument positionné ces dernières années comme un acteur de référence dans la compréhension, la documentation et la veille de dynamiques des désinformations en Côte d'Ivoire », dit-il, soulignant que l'ambition de l'Oidh est claire, c'est d'outiller la société civile en lui donnant les clés nécessaires pour identifier, analyser et contrecarrer efficacement les ingérences.

Le coordonnateur du projet, Yannick Anaky, a rappelé que cet atelier s'inscrit dans le cade d'un projet que l'Oidh mène depuis 2025 avec l'appui de ses partenaires. « Les fimi prennent de l'ampleur dans un certain nombre de démocraties qui sont fortement touchées. S'il s'avère que les fimi touchent les grandes démocraties, il va sans dire que les démocraties qui sont moins renforcées comme les pays de l'Afrique sont en passe d'être beaucoup plus impactés par cette situation », a-t-il déploré.